One UI 7 Güncellemesini Durduran Samsung'tan Mesaj Var

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini geçtiğimiz günlerde apar topar durdurmuştu. Nedeni ise Galaxy S24 serisindeki Exynos işlemcili modellerde ciddi bir yazılım hatası olmasıydı.

Telefonlar belirli durumlarda kilitleniyor, kullanıcı deneyimi yerle bir oluyordu. Hal böyle olunca Samsung da güncellemeyi geçici olarak askıya aldı ve şimdi resmî bir özür mesajı yayınladı.

Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 Bile Süreçten Etkilendi

Yalnızca Galaxy S24 değil, yeni katlanabilir modeller Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 da bu arızadan nasibini alan telefon modelleri arasında yerini aldı. Samsung'un söylediğine göre durum kontrol altına alındı ve kararlı sürüm çok yakın bir zamanda dağıtıma girecek.

Samsung'un yaptığı açıklamaya göre, sorunlu yazılımın detaylı incelemesi neredeyse tamamlandı. Yeni düzeltme güncellemesi ilk olarak Güney Kore'de yayınlanacak. Ardından Avrupa ve ABD ile birlikte küresel dağıtım süreci başlayacak. Galaxy S24 serisiyle birlikte Z Flip 6 ve Z Fold 6 da bu yeni yapıyı ilk alacak cihazlar arasında yer alıyor.

Yeni güncellemenin her şeyi yoluna koyup koymayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım.