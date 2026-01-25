Samsung’dan Kritik Karar: Yüzde 80'e Varan Zam Yaptı!

Son yıllarda yapay zekâ alanındaki büyük ilerleme, bellek fiyatlarında ciddi artışlara yol açtı. Öyle ki yapay zekâ sunucuları ve veri merkezlerinin yüksek bant genişliğine sahip bellek gerektirmesi nedeniyle üreticilerin büyük çoğunluğu bu alana odaklanmış durumda. Bu da tüketicilere zam olarak yansıdı ve yansımaya da devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Samsung da ciddi bir fiyat artışına gitme kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Samsung'dan Bellek Fiyatları İçin Ciddi Zam

Samsung'un ticaret yaptığı iş ortaklarına kısa süre önce gönderdiği duyuruya göre Güney Kore merkezli firma, bellek fiyatlarına yüzde 80'e varan bir artış yaptı. İddiaya göre bu zam hız, nesil, voltaj ve kapasite farketmeksizin tüm donanımları kapsıyor.

Tabii tüm ürünlerde aynı oranda zam yapılmadı. Sızıntıyla ilgili çok fazla bilgi olmaması nedeniyle hangi donanımın yüzde kaç arttığı net değil. Bazı ürünlerde zam yüzde 10-20 seviyesinde olabilir. Ancak yine de akıllı telefon fiyatlarını yukarı çekmesi bekleniyor. Bu da Galaxy modellerinin iPhone’lardan daha pahalı hale gelmesine yol açabilir. Bu ise Samsung ile Apple arasındaki rekabeti büyük ölçüde etkileyecektir.

Samsung’un bu kararı pek de beklenmedik değildi çünkü şimdiye kadar SK hynix ve Micron gibi büyük bellek üreticileri de fiyat artışlarına gitmişti. Öte yandan Nvidia, AMD, Dell, Lenovo ve HP gibi donanım şirketleri de daha önce zam kararları aldı. Sektör analistleri ise yapay zekâ alanındaki artan talebe bağlı olarak fiyat artışlarının devam edeceğini düşünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.