Beklentileri %30 Aşan Samsung, 2025'te Adeta Para Bastı

Samsung, 2025'in son üç ayında adeta para bastı. Finansal açıdan zorlu birkaç yıl geçiren şirket, 2025'te yapay zeka endüstrisinden gelene talep patlamasının ardından rüzgarı arkasına almayı başardı. Bu doğrultuda birkaç hafta sonra 2025'in dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak olan Samsung, tam 14 milyar dolar kar bildirecek.

Samsung Q4 2025 Para Bastı

Samsung, dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Teknoloji devinin faaliyet göstermediği alan yok denecek kadar az. Buna rağmen son birkaç yıl, finansal açıdan Samsung için oldukça zorlu geçti. Özellikle de 2022 ve 2023, Samsung'un karlılığının en düşük olduğu yıllar olarak tarihe kaçtı.

Ancak 2024'te yapılan değişiklikler toparlanma sürecini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıl toparlanma sürecine giren Samsung, 2025'te adeta uçuşa geçti. Özellikle de yılın son üç ayı Güney Koreli teknoloji devi için oldukça iyiyidi.

İddialara göre Samsung, birkaç hafta içerisinde açıklayacağı 2025 dördüncü çeyrek raporunda rekor bir gelir beyan edecek. Üstelik sadece kazanç değil, kâr da oldukça yüksek olacak. Şirketin 20 trilyon Won yani yaklaşık 14 milyar dolar kâr açıklaması bekleniyor.

Eğer bu iddialar doğruysa Samsung, analistlerin yüksek beklentilerinin bile yüzde 30 üzerine çıkmış olacak. Şirkete bu kadar para kazandıran şey ne akıllı telefonlar ne de askeri denizaltı teknolojileri oldu. Kazancın büyük bölümü ise yapay zeka teknolojileri için gerekli parçaların üretiminden geldi.

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olan Samsung, 2025'te Apple'dan tutun OpenAI'a kadar pek çok şirket ile milyar dolar değerinde anlaşmalar imzaladı. Ayrıca çip üretimi tarafında da işler Samsung için oldukça iyi gidiyor.

Üstelik bu sadece bir başlangıç. Yapay zeka yatırımlarının 2026'da katlanarak artması bekleniyor. Bu durumun tedarik zinccirini daha da zorlaması ve Samsung gibi şirketlere para kazanmak için daha fazla fırsat yaratması bekleniyor.