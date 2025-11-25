Samsung'dan Devrimsel Hamle: Cihazlar Hem Ucuzluyor Hem de İyileşiyor!

Ekran teknolojilerinin tartışmasız lideri Samsung, bu alandaki hakimiyetini pekiştirecek stratejik bir hamle yaptı. Gelen son bilgilere göre şirket, mevcut panellere kıyasla çok daha parlak ve daha düşük maliyetli olacak yeni nesil OLED ekranlar için kolları sıvadı.

Güney Koreli teknoloji devi, bu iddialı hedefi gerçekleştirmek üzere Japonya merkezli TSK Corporation girişimi ile ortak bir geliştirme projesine imza attı. İşte detaylar!

Samsung Artık Daha Parlak ve Daha Ucuz OLED Ekranlar Üretecek

Samsung Display ve TSK Corporation, yeni nesil mavi OLED malzemelerinin geliştirilmesi için bir iş birliği başlattıklarını duyurdu. Bu ortaklığın kilit noktası ise TSK'nın özel demir katalizörleri teknolojisi.,

Bilmeyenler için geleneksel olarak OLED malzemelerinin sentezinde kullanılan Paladyum katalizörleri hem yüksek maliyetli hem de Rusya veya Güney Afrika gibi belirli bölgelerden temin edildiği için tedariki oldukça zor bir madde.

İşte tam bu noktada TSK'nın çözümü devreye giriyor. Şirket, Paladyum'a kıyasla daha çevre dostu ve kimyasal süreci çok daha basit olan alternatif bir yöntem geliştirdiğini iddia ediyor. Samsung ve TSK'nın temel amacı ise bu yeni kimyasal süreci kullanarak daha yüksek verimliliğe ve daha uzun kullanım ömrüne sahip OLED'ler geliştirmek.

Eğer bu çalışmalar başarıyla sonuçlanırsa, mobil cihazlardan televizyonlara kadar tüm teknolojik ürünlerde enerji verimliliği artırılmış ve çok daha parlak OLED paneller görebiliriz. Yeni teknolojinin ne zaman tüketici ürünlerinde yer alacağına dair net bir bilgi henüz paylaşılmasa da, bu ortaklık OLED teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

