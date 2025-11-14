Samsung'un 200 Bin TL'lik Telefonu Sızdı! İşte Çarpıcı Özellikleri

Günümüzde ikiye katlanan telefonların popülaritesi hızla artarken üreticiler gözünü daha ileri bir form faktörüne yani üçe katlanabilir modellere çevirmiş durumda. Bu alanda rekabeti bir adım öteye taşımak isteyen markalar, yeni nesil katlanabilir yapı üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Gelen son bilgilere göre Samsung, Galaxy Z TriFold adında üçe katlanan telefonuyla bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir gündemde olan Güney Koreli teknoloji devinin üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold, geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte kısa bir ön gösterimle tüketicilerin karşısına çıkmış ve tasarımı gün yüzüne çıkmıştı. Birkaç saat önce ise tanıtım tarihi netleşmişti. Şimdiyse cihazın bazı teknik özellikleri ortaya çıkmış durumda.

Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass’ın paylaştığı bilgilere göre Galaxy Z TriFold, 10 inç büyüklüğünde bir iç ekrana ve 6,5 inçlik bir kapak ekranına sahip olacak. Bu panellerin tepe parlaklık değerleri sırasıyla 1.600 nit ve 2.600 nit seviyesine ulaşabilecek.

Sızıntıya göre cihaz, 200 MP ana kamerayla gelecek ve gücünü 5.437 mAh kapasiteli bataryadan alacak. Ayrıca modelin kalbinde Qualcomm imzalı bir Snapdragon işlemci bulunacağı da aktarılıyor. Yeni bilgiler şimdilik bunlardan ibaret.

Samsung Galaxy Z TriFold Ne Zaman Tanıtılacak?

Yakın zamanda ortaya atılan bir başka iddiaya göre Samsung Galaxy Z TriFold’un 5 Aralık’ta Güney Kore’de tanıtılması bekleniyor. Ancak şirket cephesinden bu iddiayı doğrulayan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu tarihin kesinleşmiş bir lansman tarihi olmadığını belirtmekte fayda var.

Samsung Galaxy Z TriFold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir sızıntı, Galaxy Z TriFold fiyatının 2 bin 800 dolar seviyesinde olacağını öne sürmüştü. Bu rakam güncel kura göre yaklaşık 118 bin TL’ye denk geliyor. Ancak ülkemizde söz konusu model satışa çıkarsa akıllı telefonlarda uygulanan yüksek vergi oranları nedeniyle fiyatın neredeyse iki katına çıkabileceğini unutmamak gerekiyor.

Bu doğrultuda Galaxy Z TriFold’un Türkiye’de satışa sunulması hâlinde en az 200 bin TL bandında olacağı tahmin ediliyor. Elbette Samsung’un ülkemize özel bir fiyatlandırma yapma ihtimali de var. Bunu cihaz ülkemizde satışa sunulduğunda hep birlikte göreceğiz.