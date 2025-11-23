Samsung Bütçe Dostu Serisini Geri Getiriyor: Yeni Telefon Yola Çıktı!

Samsung'un 2022 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy A73'ten bu yana teknoloji sahnesine konuk olamayan Galaxy A7x serisi sürpriz bir gelişmeyle yeniden sahnede. Popüler orta segment telefon serisi, an itibarıyla yeni Galaxy A77 modelinin Geekbench testinde ortaya çıkmasıyla birlikte ilk geri dönüş sinyalini verdi.

Performans testlerinden elde edilen sonuçlara göre yaklaşan yeni cihaz performans odaklı yepyeni işlemcisiyle rakiplerinden sıyrılacak. İşte detaylar!

Samsung Galaxy A77'nin İşlemcisi Belli Oldu?

SM-A776B model numarasıyla Geekbench testlerinde görüntülenen yeni Galaxy A77, henüz resmi olarak duyurulmayan yeni bir Samsung Exynos işlemciyle test ediliyor. Söz konusu işlemci, 3 tanesi 2.78 GHz, 3 tanesi 2.30 GHz ve 3 tanesi 1.82 GHz hızında çalışan tam 10 çekirdekli bir CPU dizilimine sahip.

Grafik işlem birimi (GPU) tarafındaki detay ise cihazı rakiplerinden ayıran en önemli özellik olarak görülüyor. Yeni yonga seti Samsung'un önceki amiral gemisi işlemcileri Exynos 2400 ve 2400e'de de kullanılan Xclipse 940 GPU'yu bünyesinde barındırıyor. Bu da A77'nin orta segment için alışılmışın çok ötesinde bir grafik performansına sahip olacağı anlamına geliyor.

Paylaşılan Geekbench testlerinde de bu durum gözler önüne seriliyor. Yeni cihaz, mevcut işlemci birimi ve 8 GB RAM ile ek çekirdekte 1.673, çoklu çekirdekte ise tam 5.697 puan alarak yüksek performansını kanıtlıyor. Özellikle çoklu çekirdek skoru mevcut Galaxy A56'da kullanılan Exynos 1580 yonga setinin performansına kıyasla yaklaşık yüzde 45 gibi ciddi bir artışa işaret ediyor.

Elde edilen sonuçlar Galaxy A77'de kullanılacak yeni Exynos yongasının doğrudan Exynos 2400/2400e işlemcileriyle rekabet ettiğini gösteriyor. Bu bağlamda yeni telefonun A7 serisinden daha çok Galaxy S FE ailesine benzer bir performans sergileyeceği söylenebilir.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Şimdilik cihazın resmi çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan analistler an itibariyle cihazın 2026 yılında çıkış yapabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İlerleyen haftalarda yeni A77 modeli hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.