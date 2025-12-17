Bilgisayar Toplamak Hayal Oldu: Fiyatlara Bir Gecede Devasa Zam

DDR5 RAM fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Yapay zeka veri merkezlerine olan ihtiyacın artmasından kaynaklanan bu durum tüketicileri de olumsuz etkiliyor. Üstelik Samsung'un son kararıyla birlikte durum çok daha kötüleşmek üzere.

Samsung DDR5 RAM Üretim Fiyatlarını Artırdı

A'dan Z'ye neredeyse teknolojinin her alanında çeşitli yatırımları bulunan Samsung, dünyanın en büyük belllek üreticilerinden biri. Bu doğrultuda şirket hem kendi ürünleri için hem de Kingston, Corsair, G.Skill, ADATA gibi markalar için üretim yapıyor.

Ancak AI çılgınlığı sonrası artan talep yatırımları, yatırımlar maliyetleri, maliyetler de satış fiyatlarını artırdı. Samsung, ürettiği DDR5 RAM fiyatlarında yüzde 100'ün de üzerinde bir zam yaptı ve fiyatı birim başına 19.50 dolar seviyesine çıkardı.

Bu size çok bir para gibi görünmeyebilir. Ancak bu tüketiciye olan maliyet değil. Samsung, X bir şirket için bundan önce 9 dolara RAM üretirken artık bunu neredeyse 20 dolara yapacak. bu da o RAM markasının maliyetlerini etkileyecek.

Bir diğer konu da stok. Küçük üreticilere kenara koyacak olursak günümüzde bellek üretimi yapan üç büyük şirket var. Bunlar sırasıyla Samsung, Micron ve SK Hynix. Bu üç şirketin ortak özelliği sadece RAM üretmesi değil, AI şirketlerinin taleplerine yetişmekte zorlanması.

ChatGPT, Gemini, Claude ve benzerleri mevcut ve gelecekte açacakları veri merkezleri için ihtiyaçlarının da çok üzerinde siparişler veriyor. Samsung gibi üreticiler de bu çok karlı olan anlaşmaları kaçırmak istemiyor.

Hatta Micron, geçtiğimiz haftalarda kullanıcı odaklı üretimi durduracağını ve sadece iş dünyası için bellek üretimi yapacağını açıkladı. Bu çılgınlığın ne kadar süreceği şimdilik bilinmiyor. Ancak bir şey kesin ki RAM fiyatları daha da artacak.