Samsung’un Yeni Telefonu Görenleri Şaşırttı: Ekranı Kaydırınca Büyüyor

Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde yeni konsept telefonunu tanıttı. 2019'dan bu yana katlanabilir telefonlar üreten ve esnek ekran panelleri konusunda uzman olan şirketin yeni modelindelinin en dikkat çekici özelliği ise ekranın büyüyebilmesi. En küçük formunda 5.1 inç olan ekran, kullanıcının tercihine göre 6.7 inç'e kadar genişleyebiliyor.

Samsung’un Ekranı Büyüyen Telefonu Nasıl Çalışıyor?

Teknolojinin kalbi, Barcelona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde atıyor. Dünyanın dört bir yanından pek çok şirketin yer aldığı etkinliğin katılımcılarından biri de elbette ki Samsung. Şirketin bu yıl gösterdiği ürünlerden biri de ekranı uzayabilen bir akıllı telefon konsepti.

Şirketin “Slidable Flex Vertical” olarak adlandırdığı bizim "Dikey Kaydırılabilir Esnek Ekran" olarak çevirebileceğimiz bu teknoloji, ekranın uzayarak büyümesini sağlıyor. Aslında Samsung bunu yapan ilk şirket değil. Daha önce Tecno da Phantom Ultimate isimli bir konsept modelle karşımıza çıkmıştı.

Ki bu telefonu birkaç dakikalığına da olsa deneyimlemiş biri olarak söyleyebilirim ki adeta "sihir gibi" bir teknoloji. Ayrıca Vivo'nun da benzer bir modeli mevcut. Samsung'un telefonu ise ilk etapta 5.1 inç ekranla karşımıza çıkıyor. Daha sonra ise göve ortadan ikiye ayrılıyor ve telefon dikine uzayarak 6.7 inç ekran boyutuna ulaşabiliyor.

Samsung'un açıklamasına göre söz konusu OLED ekran 1080×2640 (FHD+) çözünürlüğe ve 426 ppi ekran yoğunluğuna sahip. Normalde bu tip telefonlar içerisinde bir motor bulunduruyor ve bu motor tek bir dokunuş ile telefonu iki formdan birine geçiriyor. Samsung'un telefonu ile yayınlanan videolarda ise insanlar bunu elle yapıyor.

Bunun nedeni muhtemelen telefonun bir konsept olması ve şu an stabil çalışmaması. Samsung bu telefonu Ocak 2026'da CES'te de göstermişti. Ancak o zamanlar da insanların bu cihazı eline almasına izin vermemişti. Şirketin bu telefonu ne zaman tanıtacağı şimdilik belirsiz.

Ancak şirketin esnek ekranlı OLED ekranlar konusundaki tecrübesini göz önünde bulunduracak olursak çok beklemeyeceğimizi göz önünde bulundurabiliriz.