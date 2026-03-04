Nubia 144Hz Ekranlı Oyun Telefonu Tanıttı! 80W Hızlı Şarja Sahip

MWC 2026 etkinliğinde akıllı telefondan tablete kadar çeşitli teknolojik ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Nubia, Neo 5 GT isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunuyor. Akıllı telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Nubia Neo 5 GT'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 3049Hz

3049Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 (4nm)

MediaTek Dimensity 7400 (4nm) Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16MP

16MP Batarya: 6.210 mAh

6.210 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ses: Stereo hoparlörler

Nubia Neo 5 GT'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nubia Neo 5 GT, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 3049Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Nubia Neo 3 GT'de ise 6,8 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Nubia Neo 5 GT'nin İşlemcisi Nasıl?

Nubia'nın yeni oyun telefonunda MediaTek Dimensity 7400 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG Mobile ve Call fo Duty Mobile gibi popüler mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

Telefonda aktif soğutma fanı bulunuyor. Bu sayede uzun süreli oyunlarda bile telefonda sıcaklık sorunu yaşanmıyor. Serinin bir önceki modeli olan Nubia Neo 3 GT'de Unisoc T9100 işlemcisi tercih edilmişti. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 2.7 GHz Cortex-A76, üç adet 2.3 GHz Cortex-A76 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Nubia Neo 5 GT'nin Bataryası Kaç mAh?

Nubia Neo 5 GT, 6.210 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Akıllı telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasıın sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor.

Nubia Neo 5 GT'nin Fiyatı Ne Kadar?

Nubia Neo 5 GT için 399 euro (20 bin 361 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de Nubia marka akıllı telefonlar satılıyor. Dolayısıyla Neo 5 GT'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de Neo 5 GT'nin tahmini fiyatı 40 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Nubia Neo 5 GT'nin oldukça iddialı bir oyun telefonu olduğunu düşünüyorum. Özellikle aktif soğutma fanının çok önemli bir avantaj sağladığını söyleyebilirim. Bu fan sayesinde uzun süre boyunca oyun oynandığında bile sıcaklık sorunu yaşanmayacak. Böylece oyun deneyimi olumsuz yönde etkilenmeyecek.