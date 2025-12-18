Galaxy S26'nın Exynos 2600'ü Snapdragon'lu Rakiplerini Tokat Manyağı Yapacak

Samsung'un Galaxy S26 serisi için geliştirdiği Exynos 2600 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Dünyanın ilk 2nm mobil işlemcisi olması beklenen Exynos 2600, 10 çekirdekli bir yapıyla karşımıza çıkacak ve rakibi Snapdragon 8 Elite Gen 5'i bile geride bıracak.

Exynos 2600 Performans

Bildiğiniz üzere Samsung, diğer akıllı telefon üreticilerinden biraz daha farklı bir şirket. Pek çok rakibi telefonlarını tasarlar ve parçaları dışardan alıp fabrikasında birleştirirlen, Güney Koreli teknoloji devi o parçaları kendi üretiyor.

Bu doğrultuda pek çok alanda faaliyet gösteren şirketin uzmanlık alanlarından biri de çip üretimi. Qualcomm ve MediaTek'ten sonra Exynos işlemciler ile bu alanda iddiallı olan şirket, Galaxy S26 için Snapdragon 8 Elite Gen 5'i bile geçen Exynos 2600 adında özel bir işlemci geliştirdi.

Exynos 2600, dünyanın ilk 2nm mobil işlemcisi olacak ve Samsung'a rakiplerine karşı ciddi avantajlar kazandıracak. Son olarak bu yonga setinin sahip olduğu özelliklerin bir kısmı geçmişte de benzer haberlerle gündeme gelen Ice Universe tarafından sızdırıldı.

Buna göre Exynos 2600, 10 çekirdekli bir işlemci olacak. Bu aslında yeni bir bilgi değil. Daha önce ortaya çıkan bilgilerle örtüşüyor. Asıl yeni bilgi ise hız tarafında. Geçmiş sızıntılarda 3.8GHz olan çekirdek hızı 3.9GHz’e çıkarılacak.

Bu ilk bakışta çok küçük bir artış gibi görünse de Exynos 2600'ü daha güçlü bir işlemci yapacak. Elbette ki bu çekirdeklerden biri. Diğer 3 adet yüksek performans çekirdeği 3.2GHz'de 6 adet verimlilik çekirdeği ise 2.75GHz'de çaılaşacak.

GPU tarafında da değişiklikler mevcut. Exynos 2600'ün grafik işlem birimi tarafında 85MHz hızında çalışan AMD JUNO GPU kullanılıyor. Bu da Galaxy S26 modellerinin oyun performansında rakiplerinin önünde olacağını gösteriyor.

Exynos 2600, son ortaya çıkan Geekbench testinde tek çekirdekte 3,455, çoklu çekirdekte 11,621 puan aldı. Karşılaştırma yapacak olursak, Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanan Xiaomi 17, tek çekirdekte 3,078, çoklu çekirdekte 9,162 puan almıştı.

İşin tatsız yanı ise bizim muhtemelen bu işlemciye sahip olamayacak olmamız. Sızıntılara göre Samsung, Exynos 2600'lü Galaxy S26 modellerini sadece Güney Kore'de satacak. Türkiye dahil diğer bölgelerde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacak.