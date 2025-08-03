Samsung'un 2nm Süreciyle Geliştirilen Yeni İşlemcisinin Özellikleri Belli Oldu!

Samsung'un kısa bir süre önce duyurduğu yeni mobil işlemcisi Exynos 2600 hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Şirket geçtiğimiz saatlerde düzenlediği yatırımcı toplantısında yaklaşan yonga seti hakkında önemli detayları resmen açıkladı.

Buna göre Exynos 2600 söylendiği gibi 2nm üretim süreciyle geliştirilen ilk işlemci olacak. Yeni CPU, güçlü mimarisi ile hem performans hem de verimlilik alanlarında rakiplerine far yaratacak. İşte detaylar!

Exynos 2600 Neler Sunacak?

2nm süreciyle üretilen ilk akıllı telefon işlemcisi olma unvanını elinde bulundurması beklenen Exynos 2600, yeni mimarisiyle güç verimliliği, termal yönetim ve yapay zeka performansında önemli iyileştirmeler vadediyor. Paylaşılan raporlara göre Samsung, özellike cihaz içi yapay zeka işlevlerini daha iyi yönetebilmek için Exynos 2600 adına daha güçlü bir yapay sinir ağı (NPU) geliştiriyor.

Kısa süre önce ortaya çıkan bazı Geekbench verileri, yeni işlemcinin 1+3+6 düzeninde 10 çekirdekli bir CPU yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Bu yapı, 3.55GHz hızında çalışan bir ana çekirdek, 2.96GHz'de çalışan üç performans çekirdeği ve 2.46GHz'de çalışan altı verimlilik çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

Daha öncesinde sızdırılan bazı bilgiler de Exynos 2600'ün özelliklerine ışık tutuyor. Buna göre yeni çip, Snapdragon 8 Elite'de bulunan Adreno 830'a kıyasla yaklaşık %15 daha iyi grafik performansı sunması beklenen Xclipse 960 GPU ile eşleştirilecek. Ayrıca, aşırı ısınmayı önlemek için işlemcininin mikro bakır tabanlı bir soğutucu içeren Yeni Isı Yolu Bloğu (HPB) teknolojisine sahip olacağı bildiriliyor.

İlk Olarak Galaxy S26 Serisinde Kullanılacak

Şirkete yakın analistler, yeni Exynos 2600'ün ilk olarak Ocak 2026'da tanıtılacak Galaxy S26 serisine güç vereceğini öne sürüyor. Aktarılan bilgilere göre, yonga seti serinin Galaxy S26 Pro ve S26 Edge modellerinde kullanılacak. Öte yandan S26 Ultra'nın ise Snapdragon 8 Elite serisi işlemcileri kullanmaya devam edeceği konuşuluyor.

Uzun yıllardır işlemci pazarında güçlü bir konuma erişmek ve amiral gemisi cihazları için güçlü çipler üretmeyi hedefleyen Samsung için Exynos 2600'ün önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim şirket, Exynos 2500'de yaşadığı verimlilik sıkıntılarının ardından Exynos 2600'ü yepyeni bir üretim süreciyle başarılı bir şekilde geliştirdi. Bu yeni çipin gerçek performansını ise, Galaxy S26 serisi piyasaya sürüldüğünde öğreneceğiz.

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