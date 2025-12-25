Samsung'dan Galaxy Telefonların Oyun Performansını Etkileyecek Karar

Samsung ve AMD iş birliğinde yolun sonuna gelinmiş olabilir. İddialara göre 2021'de Exynos işlemcilerde kullanılan GPU'lar için bir ortaklık kuran iki şirket, aradan geçen dört yılın ardından yollarını ayırma kararı aldı. Samsung'un bunun yerine kendi GPU'larını geliştireceği ve Galaxy S28'in bu doğrultuda çıkan ilk telefon olacağı iddia ediliyor.

Samsung, AMD ile Yolları Ayırma Kararı Aldı

Samsung, dünya üzerinde çip üretimi yapabilen birkaç şirketten biri. Bu doğrultuda şirket sadece başkaları için değil, kendi akıllı telefon modelleri için de işlemci üretiyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bir mobil işlemci geliştirmek en az üretmek kadar zor süreç.

Tam da bu nedenle Samsung, Computex 2021'de sürpriz bir duyuru yaparak AMD ile iş birliği yaptığını açıkladı. İki şirket, Exynos işlemcilerin oyun performansını iyileştirmek için entegre CPU'lar üzerinde çalıştı ve başta Xclipse 920 olmak üzere birlikte pek çok başarılı projeye imza attı.

Görünüşe göre Samsung, aradan geçen bu sürede yeterli tecrübeyi kazandı ve yola tek başına devam etmek için kendine güveniyor. Şirketin AMD ile ortaklığını yakında sonlandıracağı ve Exynos işlemcilerde RDNA mimarisini kullanmayı bırakacağı konuşuluyor.

Samsung'ın geliştirdiği yeni GPU'nun, Galaxy S28 serisi akıllı telefonlarda yer alması beklenen Exynos 2800'lerde kullanılması bekleniyor. Samsung'un bu iş için son üç yıldır GPU mühendislerini yüksek bedeller karşılığında işe aldığı biliniyor.

Süreç her ne kadar Samsung adına masraflı olsa da başarılı olunması durumunda Samsung, tıpkı AMD, Intel, Nvidia ve Qualcomm gibi kendi GPU mimarisini üretebilen az sayıdaki şirketten biri olacak. Ancak şirketin ne kadar başarılı olacağını ve Samsung telefonların oyun performansının iyi mi yoksa kötüye mi gideceği şimdilik belirsiz.