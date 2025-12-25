Ekran Altı Kameraya Sahip Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

RedMagic 11 Air ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan RedMagic 11 Air'in bu kez tanıtım tarihi sızdırıldı. Güçlü işlemcisi sayesinde yüksek performans sunacak telefon çok yakında tanıtılacak. Telefon ayrıca dev batarya ve OLED ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

RedMagic 11 Air Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan RedMagic 11 Air'in 2026 yılının ocak ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Ekran altı kameraya sahip telefonun global pazara ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 24 GB'a kadar

24 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Ağırlık: 207 gram

207 gram Boyut: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm

163,82 x 76,54 x 7,85 mm Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 7.000 mAh civarı

7.000 mAh civarı Ön Kamera: 16 MP ekran altı kamera

16 MP ekran altı kamera Arka Kamera: 50 MP ana kamera+ 8 MP ikinci kamera

Telefonda Qualcommun güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite bulunacak. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdekten oluşuyor. GPU tarafında ise Adreno 830 mevcut. RedMagic 10 Air'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

RedMagic 11 Air'in ekranı 6,85 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Oyun telefonu 7.000 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olacak. Şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. RedMagic 10 Air'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut. Yeni telefonda da 80W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera bulunacak. 163,82 x 76,54 x 7,85 mm boyutlarında ve 207 gram ağırlığındaki telefon 24 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama seçenekleri sunacak.