Hepsi Çok Ucuz! Samsung'dan Üç Uygun Fiyatlı Telefon Birden Geliyor!

Son dönemlerde amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle gündemden düşmeyen Samsung, uygun fiyatlı telefon kataloğunu genişletmeyi de ihmal etmiyor. Bu kapsamda şirket, şu anda Galaxy A07, Galaxy A17 ve Galaxy F17 modellerini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatlarıyla öne çıkması beklenen bu cihazlar için önemli bir gelişme yaşandı.

Samsung Galaxy A07, Galaxy A17 ve Galaxy F17 İçin Geri Sayım Başladı

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy A07 Tayland’da NBTC, Galaxy A17 ise GCF sertifikasını aldı. Bu gelişmeler, her iki modelin de lansmanının artık çok yakın olduğunu gösteriyor. Öte yandan Galaxy F17, Samsung’un resmi internet sitesinde SM-E176B/DS model numarasıyla listelendi. Bu da cihaz için geri sayımın resmen başladığı anlamına geliyor.

Mevzubahis üç modelin beklenen özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Özellik Galaxy A07 Galaxy A17 5G Galaxy F17 5G İşlemci MediaTek Helio G99 Exynos 1380 Exynos 1380 RAM 6 GB 6 GB (veya daha fazla) 6 / 8 GB Depolama ? ? 128 GB (1 TB microSD) Ekran 6.0″ HD+, LCD 6.7″ FHD+ AMOLED, 90/120Hz 6.5–6.7″ FHD+ AMOLED, 120Hz Ana Kamera ? 50 MP + OIS 64/108 MP + 13 MP + 2–5 MP Ön Kamera ? ~13 MP 32 MP Batarya ? ~5000 mAh 6000 mAh (tahmini) Hızlı Şarj ? 25W 25–33W İşletim Sistemi Android 15, One UI 7 Android 15, One UI 7 Android 14/15, One UI 6.x Güncelleme Desteği ? 6 yıl ? Tasarım Dikey çizgili arka, oval kamera Damla çentik, düz kenar A17’ye çok benzer Parmak İzi Yan tarafta Yan tarafta veya ekranda Yan tarafta veya ekranda

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A07, Galaxy A17 ve Galaxy F17 modellerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.