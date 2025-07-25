Çok Ucuz Telefonun Özellikleri Ortaya Çıktı!

En iyi amiral gemisi modelleriyle adından sıkça söz ettiren Samsung, uygun fiyatlı Android telefonlarını da ihmal etmiyor. Her yıl birçok modelle kullanıcıların karşısına çıkan marka, yakında Galaxy A07’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy A06’nın halefi olacak A07, Google Play Console veri tabanında ortaya çıktı. İşte detaylar...

Samsung Galaxy A07 Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Samsung Galaxy A07, Google Play Console’da görüntülendi. Bilmeyenler için bu platform, Android cihazların teknik detaylarının paylaşıldığı resmi geliştirici veri tabanıdır. Listeleme sayesinde telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Yer alan bilgilere göre Galaxy A07, 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Gücünü MediaTek Helio G99 işlemciden alacak cihazda 6 GB RAM bulunacak. Kutudan Android 15 ile çıkması beklenen modelin tasarımında ise damla çentik ve oval kamera adası dikkat çekiyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Galaxy A06 özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 262 PPI

: Yaklaşık 262 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik

: 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30/60 FPS

: 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Ağırlık : 189 gram

: 189 gram Kalınlık: 8 mm

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.