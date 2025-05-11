Samsung'un Uygun Fiyatlı Telefonu Yakında Son Büyük Güncellemesini Alacak!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, uzun bir süredir geliştirdiği Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü gecikmeli de olsa akıllı telefonlarına ulaştırmaya başladı. Yeni arayüz ile birlikte bazı telefonlar ilk büyük güncellemesine kavuşurken, bazılarıysa son yazılım güncellemesini alarak kullanıcılara veda etmeye bir adım daha yaklaşıyor.

Bu telefonlardan biri ise ülkemizde hem uygun fiyatlı olması hem de güçlü özellikler sunması sayesinde pek çok kullanıcının beğenisini toplayan Galaxy A14 oldu. Bütçe dostu cihaz, 5G versiyonu ile birlikte önümüzdeki ay son büyük yazılım güncellemesini alacak.

Galaxy A14 Artık Yazılım Güncellemelerinden Mahrum Kalacak

Aktarılanlara göre 2023 yılında Android 13 ile piyasaya sürülen Galaxy A14 ve A14 5G bu yıl itibariyle son işletim sistemi güncellemesini alarak Samsung'un yazılım desteğine veda edecek. Şirket, bu modeller için iki büyük Android güncellemesi sözü vermişti. İlk olarak Android 14’ü alan telefonlar, haziran ayında Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini de alarak bu sözü karşılamış olacak.

Ancak bütçe dostu telefona veda etmek için hala önümüzde birkaç yıl var. Samsung, yaptığı açıklamaya göre bu modeller için güvenlik güncellemelerini iki yıl daha sunmaya devam edecek. Bu da telefonların yazılım anlamında bir süre daha güncel kalacağı anlamına geliyor.

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