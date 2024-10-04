Samsung'dan Ucuz Telefon Geliyor: Galaxy A16'nın Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

2023 yılının aralık ayında tanıtılan Samsung Galaxy A15 modelinin ardından serinin yeni telefonu merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan yeni sızıntı, Galaxy A16 modelinin tüm özelliklerini gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy A16 modeli 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürüm ile birlikte gelecek. Telefonun 4G sürümü MediaTek Helio G99 işlemcisine sahip olacak. Bu işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Galaxy A16'nın 5G versiyonu ise Avrupa'da Exynos 1330, Hindistan ve Tayland gibi ülkelerde ise Dimensity 6300 işlemcisiyle beraber gelecek. İki sürüm de 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak.

Samsung Galaxy A16 4G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2340 x 1080 piksel

2340 x 1080 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera, 5 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2.4) makro kamera

50 MP (f/1.8) ana kamera, 5 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2.4) makro kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Boyut: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm

164,4 x 77,9 x 7,9 mm Ağırlık: 200 gram

200 gram Bluetooth: 5.3

5.3 Suya Dayanıklılık: IP54

IP54 Bağlantı: 4G, WLAN 802.11 b/g/n/ac 2.4 + 5 GHz

Samsung Galaxy A16 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2340 x 1080 piksel

2340 x 1080 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Avrupa'da Exynos 1330, bazı ülkelerde Dimensity 6300

Avrupa'da Exynos 1330, bazı ülkelerde Dimensity 6300 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera, 5 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2.4) makro kamera

50 MP (f/1.8) ana kamera, 5 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2.4) makro kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Boyut: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm

164,4 x 77,9 x 7,9 mm Ağırlık: 200 gram

200 gram Bluetooth: 5.3

5.3 Suya Dayanıklılık: IP54

IP54 Bağlantı: 5G, WLAN 802.11 b/g/n/ac 2.4 + 5 GHz

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