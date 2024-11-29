Bu Telefon Çok Ucuz: Samsung Galaxy A16 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Güney Kore merkezli teknoloji devi, Galaxy A serisinin yeni modelini 2024 yılının ekim ayında tanıtmıştı. Galaxy A16 olarak isimlendirilen telefon Türkiye'de satışa sunuldu. Telefon uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Samsung Galaxy A16 Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 1200 nite kadar parlaklık sunuyor. Yalnızca 200 gram ağırlığındaki cihaz 6 nesil Android ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

Gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Peki yeşil, siyah ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy A16 ne kadar fiyata satılıyor?

Samsung Galaxy A16 Türkiye Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB Depolama: 9.999 TL

9.999 TL 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 10.999 TL

10.999 TL 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 12.499 TL

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