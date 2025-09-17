Neredeyse Bedava! Galaxy A17 Özellikleri ve Fiyatı Netleşti

Samsung ürün kataloğunu sürekli genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy A17 5G’yi tanıtan şirket, şimdi de modelin 4G versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce bütçe dostu olacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi ise Samsung Galaxy A17 4G’nin teknik özellikleri ve fiyatı netleşmiş durumda. İşte ayrıntılar...

Beklenen Samsung Galaxy A17 4G Özellikleri

Son ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy A17 4G, MediaTek’in Helio G99 yonga setiyle geliyor. Cihaza 6 GB veya 8 GB RAM eşlik ederken, depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunulacak. Öte yandan telefonun 6,7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranı, FHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızıyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Ön kameranın çözünürlüğü henüz bilinmiyor ancak arka tarafta 50 MP ana sensör, 5 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro lens bulunacak. Cihaz, kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacak ve Samsung’un verdiği söz doğrultusunda 6 yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri alacak. Gücünü ise 25W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryadan alacak.

Beklenen Samsung Galaxy A17 4G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, FHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

6,7 inç Super AMOLED, FHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kameralar: 50 MP ana + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

50 MP ana + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

5.000 mAh, 25W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7

Beklenen Samsung Galaxy A17 4G Fiyatı

Siyah, mavi ve gri renk seçenekleriyle satışa sunulacak Galaxy A17 4G, 179 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A17 4G'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.