OPPO'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

OPPO'nun oyun odaklı yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. K15 Turbo Pro'nun bazı özellikleri sızdırıldı. Görünüşe göre serinin yeni modeli, çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek. Bu, telefonun yüksek grafikli oyunları bile rahatça çalıştırabileceği anlamına geliyor.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO K15 Turbo Pro, gücünü Snadpragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ile altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerecek.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO K13 Turbo Pro'da Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. Snadpragon 8 Elite Gen 5, bu işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sergileyecek hem de daha gelişmiş bir verimlilik sunacak. Dolayısıyla yeni telefonda daha iyi bir deneyim elde edilecek.

OPPO'nun bütçe dostu oyun telefonu 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edildi. K13 Turbo Pro'da 6,8 inç ekran büyüklüğü, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık tercih edildi. K15 Turbo Pro'da da benzer ekran özelliklerini görebililriz.

Uygun fiyatlı Android telefon ayrıca 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Telefonda 7.000 mAh civarında batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi bulunabilir. Peki, OPPO'nun yeni telefonu K15 Turbo Pro ne zaman çıkacak?

OPPO K15 Turbo Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15 Turbo serisinin 2026 yılının nisan ayında tantıılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte K15 Turbo ve K15 Turbo Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşacak yeni serinin tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. OPPO K13 Turbo serisi Temmuz 2025 tarihinde tanıtılmıştı.