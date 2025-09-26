TCL'den Çok Ucuz Tablet! Dev Batarya ve Dahası

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G tanıtıldı. Bununla birlikte cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Dikkate değer bir batarya kapasitesi sunan cihaz, kullanıcı dostu özelliklerle beraber geliyor. Sadelik ile şıklığı buluşturan cihaz, not alma ve okuma yapma gibi amaçlarla tablet almak isteyenler için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G Özellikleri

Ekran: 8.7 inç, 800 x 1340 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, %61 daha fazla mavi ışık filtresi

8.7 inç, 800 x 1340 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, %61 daha fazla mavi ışık filtresi İşlemci: MediaTek MT8755, 2x 2.4 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 (8 çekirdek)

MediaTek MT8755, 2x 2.4 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 (8 çekirdek) İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB, microSD desteği ile 2 TB'a kadar arttırılabilir

64 GB, microSD desteği ile 2 TB'a kadar arttırılabilir Batarya: 6000 mAh, 15W hızlı şarj

6000 mAh, 15W hızlı şarj Ağırlık: 365 gram

365 gram Arka Kamera: 8 MP, 1080p 30 FPS video kaydı

8 MP, 1080p 30 FPS video kaydı Ön Kamera: 5 MP, 1080p video kaydı

8.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan TCL Tab 8 Nxtpaper 5G, 800 x 1340 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın normal tabletlere göre yüzde 61 daha fazla mavi ışık filtresi sunduğu söyleniyor. Bilindiği üzere mavi ışık, göz sağlığını ve uyku düzenini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla bu özellik, son derece büyük önem taşıyor.

Cihaz, gücünü MediaTek MT8755 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide 2 adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 adet çekirdek bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan TCL NxtPaper 60 Ultra'da MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim.

Android 15 işletim sistemi ile gelen tablet, 4 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB seçeneği mevcut. Bu depolama alanı, MicroSD desteği ile 2 TB'a kadar arttırılabiliyor. Cihazın kendi sunduğu depolama alanını uygulamalarınız için ayırabilirsiniz. Tablette eğer çok fazla fotoğraf, müzik ve benzerlerini depolayacaksanız bunun için microSD desteğini kullanabilirsiniz.

Cihaz, 6000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun bir süre boyunca tableti şarj etmenize gerek kalmıyor. Bunun özellikle cihazı daha çok sosyal medyaya göz atma gibi günlük kullanımlar için tercih edenler için önemli bir avantaj olduğunu söylemek gerekiyor.

365 gram ağırlığına sahip olan cihazın arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu kamera, 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Tabletin ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Bu kamera da 1080p çözünürlükte video kaydı yapmanıza olanak tanıyor.

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G Fiyatı

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G için 199.99 dolar (8 bin 313 TL) fiyat etiketi belirlendi. 8,35 mm kalınlığa sahip olan tablet, gri renk seçeneğiyle beraber geliyor.