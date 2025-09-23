Samsung'dan Çok Ucuz Tablet! 8 GB RAM, 90Hz Ekran ve Dahası

Samsung, uygun fiyata iddialı özellikler sunan yeni bir tablet tanıttı. Galaxy Tab A11 olarak isimlendirilen tablet 8 GB RAM seçeneği ve 90Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Tablet için yalnızca 12.999 rupi (6.066 TL) fiyat etiketi belirlendi.

Samsung Galaxy Tab A11 Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,7 inç

8,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1340 piksel

800 x 1340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 4 GB ve 8 GB

4 GB ve 8 GB Depolama: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB Batarya: 5.100 mAh

5.100 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy Tab A11, LCD ekran üzerinde 800 x 1340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 90Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 211,0 x 124,7 x 8,0 boyutlarındaki tablet 335 gram ağırlığında.

Tablet gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 4 Eylül 2025'te tanıtılan Samsung Galaxy Tab S11'de MediaTek Dimensity 9400+ iişlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelen tablet, yedi büyük Android güncellemesi ve yedi yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Tablet 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.

5.100 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Tablet 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Samsung Galaxy Tab A11 Fiyatı