Samsung'dan Çok Ucuz Tablet! 8 GB RAM, 90Hz Ekran ve Dahası
Samsung Galaxy Tab A11'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. Samsung'un yeni tableti uygun fiyata iddialı özellikler sunuyor. İşte tabletin detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- 8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunuyor.
- Gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan tablette 4 GB ve 8 GB RAM seçenekleri mevcut.
- Samsung Galaxy Tab A11, 12.999 rupi (6.066 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
Samsung, uygun fiyata iddialı özellikler sunan yeni bir tablet tanıttı. Galaxy Tab A11 olarak isimlendirilen tablet 8 GB RAM seçeneği ve 90Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Tablet için yalnızca 12.999 rupi (6.066 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Samsung Galaxy Tab A11 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 8,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1340 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 4 GB ve 8 GB
- Depolama: 64 GB ve 128 GB
- Batarya: 5.100 mAh
- Hızlı Şarj: 15W
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy Tab A11, LCD ekran üzerinde 800 x 1340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 90Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 211,0 x 124,7 x 8,0 boyutlarındaki tablet 335 gram ağırlığında.
Tablet gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 4 Eylül 2025'te tanıtılan Samsung Galaxy Tab S11'de MediaTek Dimensity 9400+ iişlemcisi tercih edilmişti.
Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelen tablet, yedi büyük Android güncellemesi ve yedi yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Tablet 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.
5.100 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Tablet 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.
Samsung Galaxy Tab A11 Fiyatı
- 4 GB RAM ve 64 GB depolama (Wi-Fi): 12.999 rupi (6.066 TL)
- 4 GB RAM ve 64 GB depolama (Wi-Fi ve 4G LTE): 15.999 rupi (7.465 TL)
- 8 GB RAM ve 128 GB depolama (Wi-Fi): 17.999 rupi (8.398 TL)
- 8 GB RAM ve 128 GB depolama (Wi-Fi ve 4G LTE): 20.999 rupi (9.798 TL)