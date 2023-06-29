Samsung Galaxy A25 5G’nin Görselleri Sızdırıldı
Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung'un yeni telefonu Galaxy A25 5G'nin bazı görüntüleri sızdırıldı. İşte detaylar!
Samsung, 5G özelliğine sahip akıllı telefonları arasında yer alan Galaxy A25 5G'yi piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Bugün medyaya bazı fotoğrafları yayılan telefon teknoloji tutkunlarını şimdiden heyecanlandırdı.
Samsung'un 5G Özellikli Telefonu Hakkında İlk Bilgiler Geldi
Galaxy A24'ün devamı olarak yorumlanan model dış görünüş olarak benzer özellikler barındırıyor. Sızdırılan resimlerde telefon hakkında çok sınırlı bilgiler içerse de bazı teknik özellikler teknoloji dünyasında konuşulmaya başlandı.
Galaxy A25 5G'nin özellikleri arasında 162 x 77,5 x 8,3 mm ölçülerine sahip 6,44 inç ekranıyla birlikte parmak izi sensörü özelliği bulunacak. Samsung’un en yeni teknolojileri test edeceği bu cihaz üçlü kamera ve 3,5 mm ses jakı girişiyle desteklenecek.
Teknik özellikler hakkında kısıtlı bilgilere sahip olduğumuz Galaxy A25 5G'nin fiyatı konusunda herhangi bir detay bilinmiyor. Fotoğraflar üzerinden yapılan yorumlarda geleneksellik vurgusu yapılan Samsung'un yeni mobil cihazı temmuz ayı sonunda yapılması planlanan Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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