Samsung Yeni Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

Samsung, Galaxy A27 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Siyah, mavi, açık yeşil ve açık pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelen telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1400 nit

1400 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus+

Corning Gorilla Glass Victus+ İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB'a kadar

8 GB'a kadar Depolama: 256 GB'a kadar

256 GB'a kadar Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Makro Kamera: 2 MP (f/2.4)

2 MP (f/2.4) Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Boyut: 162,4 x 78,2 x 7,8 mm

162,4 x 78,2 x 7,8 mm Ağırlık: 200 gram

Samsung Galaxy A27 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Super AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Hz olarak kısaltılan Hertz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta sosyal medyada kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. Corning Gorilla Glass Victus+ ise ekranın darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu arada Galaxy A26'da 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve Super AMOLED mevcut.

Samsung Galaxy A27 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Samsung'un yeni telefonunda Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ortalama 38 FPS, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemcinin POCO M8, Samsung Galaxy A27, Redmi Note 15, Galaxy A36 ve Motorola Moto G75 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Bu arada Galaxy A26'da Exynos 1380 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırılabiliyor. Bu arada Galaxy A26'da 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 13 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Galaxy A27 5G'de 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon ayrıca 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy A26'da da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti. Ayrıca Galaxy A25'te de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Samsung Galaxy A27 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy A27 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy A17 5G, Galaxy A56 5G, ve Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A27 5Gnin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A27 5G için 349.99 dolar başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 16 bin 314 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 33 bin TL civarında olabilir. Samsung Galaxy A27 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A27 5G'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Super AMOLED ise film izlemeyi ve oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise çok canlı renklere sahip olması.