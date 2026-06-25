OnePlus'ın Yeni Telefonu İçin Geri Sayım! 50 MP Kamerası Var

OnePlus bir süredir N6 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde mesai harcıyor. Hatırlanacağı üzere daha önce cihazın batarya özellikleri, Geekbench test sonuçları ve tasarımı paylaşılmıştı. Son olarak modelin diğer özellikleri de belli oldu. Peki OnePlus N6 ne gibi özelliklerle gelecek? İşte merak edilen detaylar!

OnePlus N6 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel (HD+)

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 6GB

Arka Kamera: 50MP

Video Performansı: 60FPS kayıt desteği

Ön Kamera: 8MP

İşletim Sistemi ve Arayüz: Android 16 tabanlı OxygenOS 16

Batarya Kapasitesi: 8000mAh

Hızlı Şarj Desteği: 45W

OnePlus N6 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google Play Console verilerine göre OnePlus N6'da 720 x 1570 piksel (HD+) çözünürlüklü bir ekran mevcut olacak. Şu an için ürünün diğer ekran özellikleri paylaşılmadı. Ancak çözünürlüğünün HD+ olması nedeniyle ekran tarafında aşırı güçlü özellikler beklemek mantıklı olmaz. Yani muhtemelen kullanıcıları aşırı üzmeyecek giriş-orta segment seviyesinde bir ekranla gelecektir.

OnePlus N6 İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi mevcut olacak. vivo V50 Lite 5G gibi telefonlara da güç veren bu yonga seti 6 nm fabrikasyon süreciyle geliştirildi. Bu da 7 nm mimarili veya daha eski işlemcilere kıyasla verimlilik gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte PUBG Mobile'ı 40 FPS ve Genshin Impact'i ise 30-35 FPS arasında çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus N6 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kameraya ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda modelin kamerası 60 FPS video kaydını destekleyecek. Maalesef şu anda ürünün diğer kamera sensörüyle ilgili bir detay paylaşılmadı. Öte yandan ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasının bulunacağını söylemek mümkün.

OnePlus N6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus N6'nın tanıtımı 30 Haziran'da yapılacak. Bu etkinlikle birlikte telefonun tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında şirketin ülkemizde OnePlus 15R ve OnePlus 15 pek çok modeli satışta. Bu kapsamda OnePlus N6'nın da Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde.

OnePlus N6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirketin şu ana dek OnePlus N6'nın fiyatıyla ilgili bir açıklaması yok. Ancak geçmiş raporlarda telefonun 25.000 rupi (12.313 TL) seviyesinde bir fiyatla raflardaki yerini alacağı bilgisi yer alıyordu. Eğer cihaz Türkiye'ye gelirse bu fiyatın üzerine bazı vergilerin de ekleneceğini belirtelim. Bu durumda akıllı telefon yüksek ihtimalle 25.000 TL civarında bir fiyatla satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

OnePlus N6 son paylaşılan özelliklerine baktığımda giriş-orta segment bir cihaz olacak diye düşünüyorum. Ancak beni biraz ekran özellikleri hayal kırıklığına uğrattı. Açıkcası 8.000 mAh bataryaya ve Dimensity 6300 işlemciye sahip olacak bir telefonda daha iyi ekran özellikleri beklerdim. Ürünün diğer özellikleri ise bence kullanıcıları üzmeyecek düzeyde.