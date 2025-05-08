Samsung'un 14 Bin TL'lik Uygun Fiyatlı Telefonu One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung Galaxy A35, One UI 7 güncellemesi aldı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında tanıtıan ve kutudan Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çıkan telefon, AMOLED 120 Hz ekran ve 8 GB RAM gibi özelliklerle dikkat çekerken, 14 bin TL'lik uygun fiyat etiketiyle de kullanııcların beğenisini kazanıyor. İşte detaylar!

Samsung Galaxy A35, One UI 7 Güncellemesi Aldı

Yaşanan bazı talihsizliklerin ve birkaç aylık gecikmenin ardından Samsung, One UI 7 güncellemesini farklı modeller için yayınlamaya başladı. Bu doğrultuda şirket, son olarak uygun fiyatlı Galaxy A35 için düğmeye bastı. Güney Kore'deki A35 kullanıcıları için Android 15 tabanlı yeni sürüm yayınlandı.

A356NKSU4BYDD yazılım numarasıyla yayınlanan güncelleme, yaklaşık 3.5 GB ve Nisan 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Güncelleme, kullanıcı arayüzünde önemli değişikliklerin yanı sıra performans iyileştirmeleri ve yeni özellikleri Galaxy A35 kullanıcılarına sunuyor.

Her zaman olduğu gibi Galaxy A35 için yayınlanan One UI 7 güncellemesi de kademeli olarak yayınlanacak. Yani bugün Güney Kore'de güncelleme başladıysa birkaç gün ya da bir hafta içerisinde Türkiye dahil diğer ülkelerde de güncelleme indirilebilir olacak. Tek yapmanız gereken ara ara Ayarlar ve Yazılım güncellemesi adımlarını izleyerek güncellemeyi kontrol etmek.

Belirtmekte yarar var ki Samsung'un One UI 7'yi tanıtırken gösterdiği bazı özellikler en güçlü işlemcileri bile zorlayabiliiyor. Bu nedenle şirket, halihazırdaki piyasada olan modellere Android 15'i ve beraberindeki yenilikleri sunsa da Galaxy AI özelliklerinden kısabiliyor. Tam da bu nedenle S25'te gördüğünüz bazı yenilikler bu modelde olmayabilir.

Yine de Galaxy A35'in 14 bin TL'ye satılan uygun fiyatlı bir telefon olduğunu ve fiyatına rağmen en güncel Android sürümünü aldığını düşünürsek şikayet edemeyeiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.