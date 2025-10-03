Samsung'un Türkiye'deki Popüler Telefonuna One UI 8 Müjdesi: Yakında Geliyor

Samsung'un orta segmentteki en popüler modellerinden biri olan Galaxy A35, merakla beklenen One UI 8.0 güncellemesine kavuşuyor. Geçtiğimiz hafta Güney Kore'deki cihazlar için yayınlanan güncelleme şimdi de uluslararası pazarlarda dağıtılmaya başlandı.

Bu gelişme ile birlikte Türkiye gibi birçok ülkedeki Samsung Galaxy A35 sahipleri de Android 16'nın yeni özelliklerine ve Samsung'un yenilenen arayüzüne erişebilecek. Detaylar haberde.

Küresel Pazardaki Galaxy A35'ler One UI 8 Güncellemesi Almaya Başladı

Gelen son haberlere göre başta İran olmak üzere pek çok Orta Doğu bölgesindeki Galaxy A35 modelleri One UI 8 güncellemesi almaya başladı. A356EXXU5CYI8 firmware sürüm numarasıyla ortaya çıkan yeni güncellemenin yaklaşık 2.3 GB boyutunda olduğu belirtiliyor.

Söz konusu sürümün çok yakın zamanda İran ile birlikte Türkiye gibi diğer bölgelerde de yayınlanacağı bildiriliyor. Eğer bir Galaxy A35 sahibiyseniz telefonunuza One UI 8'in gelip gelmediğini aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

Ayarlar menüsüne giriş yapın. Yazılım güncellemesi bölümüne gidin. İndir ve kur seçeneğine tıklayın. Eğer güncelleme telefonunuzda aktif hale geldiyse otomatik olarak indirme işlemi başlayacaktır.

Galaxy A35 İki Büyük One UI Güncellemesi Daha Alacak

Hatırlatmak gerekirse, Samsung Galaxy A35 piyasaya sürüldüğünde One UI 6 (Android 14) ile çalışıyordu. Samsung bu model için dört büyük işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi desteği sözü vermişti.

Kısa bir süre önce yayınlanan One UI 8, cihazın aldığı ikinci büyük işletim sistemi güncellemesi olarak öne çıkıyor. Bu da telefonun gelecekte iki büyük One UI güncellemesi daha alacağı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.