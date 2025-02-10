Samsung Galaxy A36'nın Şarj Hızı Hayal Kırıklığı Yaratabilir

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A36, tamir edilebilirlik puanları ile gündeme gelmişti. Bu kez ise Galaxy A36 modelinin şarj hızı ortaya çıktı. Sızıntıya göre şarj hızı hayal kırıklığına uğratabilir.

Samsung Galaxy A36'nın Şarj Hızı Sızdırıldı

Son zamanlarda çeşitli sertifikalarda görünen Galaxy A36 kısa süre önce FCC onayı aldı. Telefonun lansman tarihinin yaklaştığına işaret eden bu onay ile birlikte telefonun bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı.

FCC onayında ortaya çıkan bilgilere göre telefon 5G, Bluetooth, NFC ve Wi-Fi desteği ile birlikte gelecek. Bunların yanı sıra şarj hızı da gün yüzüne çıktı. FCC'ye göre telefon 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Daha önce telefonun 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edilmişti. Hatta bu iddia çok şaşırtmıştı çünkü 2025 yılının ocak ayında tanıtılan ve amiral gemisi olarak nitelendirilen Samsung Galaxy S25 modelinde bile 25W hızlı şarj kullanılmıştı. Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'da 45W hızlı şarjın tercih edildiğini de belirtelim.

Samsung Galaxy A36 Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alması beklenen telefonda AMOLED ekran teknolojisine sahip olacağı düşünülüyor. 5.000 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı cihaz üç arka kamera ile birlikte gelecek. İddiaya göre telefon mart ayının sonunda tanıtılacak.