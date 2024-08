Android 15 İçin Nefesler Tutuldu: Popüler Samsung Modeli One UI 7 Çalıştırırken Görüldü!

Samsung, uzun bir süredir Android 15 tabanlı One UI 7 sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Beta sürecini başlatmak için son dokunuşlarını yapan Güney Koreli marka, son raporlara göre yeni sürümü popüler bir model üzerinde test etmeye başladı. Peki, bu model hangisi?

Samsung, Android 15 Tabanlı One UI 7 Sürümünü Galaxy A55'te Test Etmeye Başladı

SamMobile, Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 sürümünü bu yılın başında tanıttığı Galaxy A55 modeli üzerinde test etmeye başladı. Kaynak, testlerin akıllı telefonun SM-A556B model numarasına sahip Avrupa varyantı üzerinde gerçekleştiğini belirtirken, yeni sürümün A556BXXU4BXGA yapı numarasını taşıdığını gözler önüne seriyor.

Daha önce Güney Koreli şirketin One UI 7'nin beta sürecini ağustosun üçüncü haftasında başlatacağı iddia edilmişti, ancak son gelen raporlar bu söylentilerin tam tersi niteliğinde. Zira sektörde sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, şirketin şu an için One UI 7 betasını yayınlama planı olmadığını söyledi. Kısacası, şu an için yeni sürümle ilgili elimizde bir tarih yok.

