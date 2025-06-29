Samsung, Bir Modele Daha Android 16 / One UI 8 Sunuyor!
Samsung Galaxy A55 için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi yolda. Güney Gore merkezli şirket, gerekli çalışmalara başladı. İşte ayrıntılar...
Samsung'un geçen yılın mart ayında piyasaya sürdüğü Galaxy A55, orta segment bir model olarak karşımıza çıktı. Güncel işlemci, 120 Hz ekran ve OIS destekli kameraya sahip olan telefon, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile satışa sunuldu. Son gelen bilgilere göre Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alacak.
Samsung Galaxy A55 İçin Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Yolda
Güney Koreli Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini şu ana kadar bazı ülkelerde Galaxy S25 serisine ulaştırdı. Şimdi ise sırada Galaxy A55 var. Marka bu modeli de kapsayacak şekilde güncellemeyi yaymak için yoğun mesai harcıyor.
Söz konusu cihaz, yeni yazılım güncellemesiyle birlikte Geekbench veri tabanında gözler önüne serildi. Bilmeyenler için Geekbench, cihazların işlem gücünü karşılaştırmak için kullanılan popüler bir performans test aracıdır. Burada teste sokulan telefonun yazılım bilgileri de yer alır.
Şu anda test sürecinde olan bu güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı ise henüz net değil. Ancak 2026’dan önce dağıtılması tahmin ediliyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapılabilecek bir şey yok gibi duruyor.
Samsung Galaxy A55 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 390 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Exynos 1480
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP geniş açılı + 12 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro
- Ön Kamera: 32 MP geniş açılı
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Yazılım: Android 14 tabanlı One UI 6.1 (Android 16 güncellemesi alacak)
- Ağırlık: 213 gram
- Kalınlık: 8,2 mm
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