Samsung, Bir Modele Daha Android 16 / One UI 8 Sunuyor!

Samsung'un geçen yılın mart ayında piyasaya sürdüğü Galaxy A55, orta segment bir model olarak karşımıza çıktı. Güncel işlemci, 120 Hz ekran ve OIS destekli kameraya sahip olan telefon, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile satışa sunuldu. Son gelen bilgilere göre Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alacak.

Samsung Galaxy A55 İçin Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Yolda

Güney Koreli Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini şu ana kadar bazı ülkelerde Galaxy S25 serisine ulaştırdı. Şimdi ise sırada Galaxy A55 var. Marka bu modeli de kapsayacak şekilde güncellemeyi yaymak için yoğun mesai harcıyor.

Söz konusu cihaz, yeni yazılım güncellemesiyle birlikte Geekbench veri tabanında gözler önüne serildi. Bilmeyenler için Geekbench, cihazların işlem gücünü karşılaştırmak için kullanılan popüler bir performans test aracıdır. Burada teste sokulan telefonun yazılım bilgileri de yer alır.

Şu anda test sürecinde olan bu güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı ise henüz net değil. Ancak 2026’dan önce dağıtılması tahmin ediliyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapılabilecek bir şey yok gibi duruyor.

Samsung Galaxy A55 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 390 PPI

: Yaklaşık 390 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Exynos 1480

: Exynos 1480 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 12 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro

: 50 MP geniş açılı + 12 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro Ön Kamera : 32 MP geniş açılı

: 32 MP geniş açılı Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Yazılım : Android 14 tabanlı One UI 6.1 (Android 16 güncellemesi alacak)

: Android 14 tabanlı One UI 6.1 (Android 16 güncellemesi alacak) Ağırlık : 213 gram

: 213 gram Kalınlık: 8,2 mm

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