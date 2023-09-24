Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy A55 isimli yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Yakında satışa sunulması beklenen Samsung Galaxy A55'in özellikleri sızdırıldı. Peki, söz konusu telefon neler sunacak?

Samsung Galaxy A55'in Özellikleri Neler Olacak?

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Samsung Galaxy A55 isimli akıllı telefon modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Telefonda Exynos 1480 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi.

Galaxy Club'da yer alan habere göre Samsung şu anda S5E8845 model numaralı bir işlemciyi test ediyor. Exynos 1380 S5E8835 model numarasına, Exynos 1280 ise S5E8825 model numarasına sahipti. S5E8845 model numarasına sahip olan işlemcisinin ise Exynos 1480 olduğu düşünülüyor.

Exynos 1480 işlemcisinin Rose kod adına sahip olduğu söyleniyor. Samsung marka yeni akıllı telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın yer alacağı öne sürüldü. Telefonun diğer kameralar ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değil. Telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı da bilinmiyor.

Samsung Galaxy A55 Çıkış Tarihi

Pek çok kişi tarafından merak içerisinde beklenen Galaxy A55 modelinin mart ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığı için söz konusu telefon farklı bir tarihte tanıtılma ihtimali de mevcut.

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