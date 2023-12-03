Yeni Tasarım Detayı: Samsung Galaxy A55'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Samsung Galaxy A serisinin gözdesi, orta segmente hitap eden A55 5G telefon modelinin yeni tasarım detayları ortaya çıktı. İşte detaylar!
Samsung'un en sevilen ve kullanıcılar tarafından rağbet gören Galaxy A serisi telefonlarına yenileri çok yakında ekleniyor. Galayx A15, Galaxy A25, Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G telefon modelleri, kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanırken, A55'in tasarımıyla ilgili bazı görseller paylaşıldı.
Samsung Galaxy A55 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Orta segmente hitap edecek olan Samsung Galaxy A55 üst düzey bir tasarıma sahiptir.
Samsung Galaxy A55 Tasarımı
MySmartPrice'ın paylaştığı görsellerde en dikkat çeken detay, cihazın yan tarafında yer alan çıkıntı oluyor. Bu çıkıntının da ses açma/kapama ve parmak izi okuyan buton olması büyük bir olasılık.
Orta segmente hitap edecek olan Samsung Galaxy A55'in paylaşılan bu tasarımı kullanıcı adayları tarafından olumlu bir geri dönüş alamadı. Birçok A modleinde yer alan üçlü arka kamera tasarımı, şık dizayn edilen bir gövdeye konumlandırılıyor.
Galaxy A55 Özellikleri
2024 Mart ayında tanıtılacak ve piyasaya çıkacak olan telefon modelinin öne çıkan özellikleri şu şekilde:
- 6,5 inç düz ekran
- Corning Gorilla Glass 5 ekran koruması
- Full HD+ çözünürlük
- 120 Hz ekran yenileme hızı
- Infinity-O ön kamera - 32 MP
- Exynox 1480 yonga set
- 5000 mAh batarya - 25W kablolu hızlı şarj
- 8 GB RAM
- 128 GB / 256 GB depolama
- OUS 50 MP birincil kamera + 12 MP ultra geniş lens + 5 MP makro sensör
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