Yeni Tasarım Detayı: Samsung Galaxy A55'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Samsung'un en sevilen ve kullanıcılar tarafından rağbet gören Galaxy A serisi telefonlarına yenileri çok yakında ekleniyor. Galayx A15, Galaxy A25, Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G telefon modelleri, kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanırken, A55'in tasarımıyla ilgili bazı görseller paylaşıldı.

Samsung Galaxy A55 Tasarımı

MySmartPrice'ın paylaştığı görsellerde en dikkat çeken detay, cihazın yan tarafında yer alan çıkıntı oluyor. Bu çıkıntının da ses açma/kapama ve parmak izi okuyan buton olması büyük bir olasılık.

Orta segmente hitap edecek olan Samsung Galaxy A55'in paylaşılan bu tasarımı kullanıcı adayları tarafından olumlu bir geri dönüş alamadı. Birçok A modleinde yer alan üçlü arka kamera tasarımı, şık dizayn edilen bir gövdeye konumlandırılıyor.

Galaxy A55 Özellikleri

2024 Mart ayında tanıtılacak ve piyasaya çıkacak olan telefon modelinin öne çıkan özellikleri şu şekilde: