Samsung'un Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonu, Sevilen Yapay Zeka Özelliğine Kavuştu!

Son dönemde Galaxy AI ekosistemine getirdiği yapay zeka özellikleriyle kullanıcıların beğenisini toplayan Samsung, yeni özelliklerini uygun fiyatlı modellerine sunma konusunda pek de istekli olmasa da diğer yapay zeka araçlarının sevilen özelliklerini bütçe dostu cihazlarına getirmeye devam ediyor.

Son olarak bu yıl piyasaya sürülen Galaxy A56 modelinde bu duruma şahit olduk. Kısa bir süre yeni bir yazılım güncellemesi alan telefon, Gemini'nin sevilen bir özelliğine ev sahipliği yapmaya başladı. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık yan (güç) tuşuna uzun basarak Google’ın yapay zekâ destekli asistanı Gemini’ye erişebilecek.

Galaxy A56 Kullanıcıları Tek Tuşla Gemini'ye Ulaşabilecek

One UI 7 ile piyasaya sürülen Galaxy A56, A566BXXU3AYDK yapı numarasına sahip yeni güncellemeyle birlikte Galaxy S25 serisinin sahip olduğu Gemini'nin tuş komutu özelliğine nihayet kavuştu. Kullanıcılar, güncellemeden sonra, güç tuşuna uzun basarak Gemini’i başlatabiliyor.

Varsayılan olarak aktif hale gelen bu özelliği devre dışı bırakmak için Ayarlar > Gelişmiş Özellikler > Yan Düğme adımlarını takip ederek tuş komutunu Bixby ya da diğer desteklenen dijital asistanlar için uygulayabilirsiniz.

Yeni Gemini özelliğinin yalnızca Galaxy A56 ile sınırlı kalmayacağını belirtelim. Samsung, ilerleyen haftalarda bu özelliği One UI 7 güncellemesi aracılığıyla daha fazla modele sunmayı planlıyor. Çok yakında Galaxy A serisine ait pek çok modelin de bu özelliğe sahip olacağı bildiriliyor.

Peki siz Galaxy A56'nın yeni yapay zeka özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...