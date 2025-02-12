Samsung Galaxy A56 Her Açıdan Görüntülendi! Tasarımda Büyük Değişiklik

Geçtiğimiz haftalarda Samsung Galaxy A36 ve Galaxy A56, tamir edilebilirlik puanları ile gündeme gelmişti. Bu kez ise Galaxy A56 her açıdan görüntülendi. Böylece telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu.

Samsung Galaxy A56'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Evan Blass tarafından paylaşılan görüntülere baktığımızda Galaxy A serisinin yeni modelinin farklı bir tasarım ile geleceğini görüyoruz. En büyük değişiklik ise kamera tasarımında yapılmış. Üç kamerayı tek gövdede birleştiren bir kamera modülü bulunuyor.

Kamera modülünün sağ kısmında LED flaş yer alıyor. Arka kamera kısmında yapılan bu değişiklik, telefonun daha modern bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca güç ve ses butonlarının tasarımında da değişiklik mevcut.

Telefonun alüminyum çerçeve ve cam arka yüzey ile birlikte geleceği söyleniyor. Yan ve üst kısımlarda ince çerçeveler, alt kısımda ise biraz daha kalın bir çerçeve bulunuyor. Galaxy A56'nın gri, pembe, siyah ve yeşil olmak üzere dört farklı renge sahip olacak.

Samsung Galaxy A56'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekran altı parmak izi okuyucusu ile geleceği söylenen telefonda 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama seçenekleri yer alacak.

Gücünü Exynos 1580 işlemcisinden alacak telefonAndroid 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek. TElefonun arka tarafında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP marko kamera bulunacak.

12 MP kameraya sahip telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Telefonun 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.