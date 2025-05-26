Samsung'un Popüler Telefonu Yeni Güncelleme Sonrasında Kullanılamaz Hale Geldi!

Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7’yi cihazlarına kademeli olarak sunmaya başlayan Samsung, bir yandan da One UI 8 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu süreç devam ederken, şirket bazı modelleri için zaman zaman özel yazılım güncellemeleri de yayımlamaya devam ediyor.

Bu güncellemelerden biri de Mayıs ayının başlarında Galaxy A serisinin popüler modellerinden Galaxy A56 için yayınlandı. Google Gemini ile cihazın daha entegre çalışmasını hedefleyen bu yazılım, ilk etapta kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı. Ancak kısa süre içinde bazı cihazlarda ciddi bir soruna yol açtığı ortaya çıktı.

Galaxy A56 Cihazları Güncelleme Sonrasında Yükleme Ekranında Takılı Kalıyor

Popüler sosyal medya platformlarında şikayetlerine dile getiren bazı kullanıcılar, bu ay yayınlanan Gemini odaklı yazılım güncellemesinin ardından Galaxy A56 cihazlarının yükleme ekranında takılı kaldığını öne sürüyor. Söz konusu sorun tüm Galaxy A56 modellerini etkilemese de çok sayıda kullanıcının bu hata ile zaman zaman karşılaştığı bildiriliyor.

Neyse ki Reddit başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanıcılar tarafından bazı çözüm yolları da paylaşıldı. Eğer siz de bir Galaxy A56 kullanıcısıysanız ve son yazılım güncellemesinden sonra söz konusu sorundan müzdaripseniz geçici bir çözüm için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Galaxy A56 Yükleme Ekranında Takılı Kalma Sorununun Çözümü

Cihazınızı tamamen kapatın. SIM kartınızı çıkarın. Ardından telefonu yeniden başlatın ve açılmasını bekleyin. Cihaz açıldıktan sonra SIM kartınızı tekrar takabilirsiniz.

Bu yöntemin birçok kullanıcı tarafından geçici bir çözüm olarak işe yaradığı söyleniyor. Öte yandan Samsung’un bu yazılım hatasına dair henüz resmi bir açıklamada bulunmadığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...