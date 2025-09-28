Samsung'un Çok Ucuz Telefonu Yolda! Geri Sayım Başladı

Samsung, amiral gemisi kataloğunu güçlendirirken, bütçe dostu modellerinin sayısını da giderek artırıyor. Bu kapsamda firma, yakın zamanda Galaxy A57 5G’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Beklenen cihazla ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve artık geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. İşte detaylar...

Samsung Galaxy A57 5G İçin Geri Sayım Başladı

Mart ayında Hindistan’da piyasaya sürülen Galaxy A56 5G’nin halefi olarak beklenen Galaxy A57 5G, IMEI veritabanında göründü. SM-A57B/DS model numarasına sahip cihaz, piyasaya çıkmadan önce resmi süreçlerin başladığını gösteriyor. Telefonla ilgili henüz resmi bir tarih açıklanmış değil. Ancak önümüzdeki aylar işaret ediliyor.

Beklenen Samsung Galaxy A57 5G Özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Galaxy A57 5G, 6.7 inçlik Super AMOLED ekranıyla geliyor. 2340 x 1080 piksel çözünürlük ile 120 Hz yenileme hızını destekleyecek bu panelde HDR10+ teknolojisi yer alacak. Cihaz, Samsung Exynos 1680 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak.

Ön tarafta 50 MP özçekim kamerası bulunacakken, arka tarafta 50 MP ana, 13 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kameralar kullanıcıları karşılayacak. Öte yandan 45W hızlı şarjdan beslenecek 5000 mAh batarya ve Android 15 tabanlı One UI 7 işletim sistemi de beklenen Galaxy A57 5G özellikleri arasında.

Beklenen Samsung Galaxy A57 5G özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6.7 inç, Super AMOLED, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bütçe dostu telefonlar listesine girecek Galaxy A57 5G'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.