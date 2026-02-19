120Hz Ekranlı Samsung Galaxy A57 Geliyor! 12 GB RAM'e Sahip

Samsung, Galaxy A57 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Uzun süredir merakla beklenen telefon yeni bir sertifika aldı. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen telefonda Samsung tarafından geliştirilen bir Exynos işlemci bulunacak. Telefon ayrıca 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Samsung Galaxy A57'nin IMDA Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

SM-A576B/DS model numarasına sahip olan Samsung Galaxy A57, Singapur'daki IMDA sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu sertifika, telefonun belirli teknik ve güvenlik standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. Model numarasındaki "DS" harfleri, telefonun çift SIM desteğine sahip olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy A57'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ön Kamera: 12 MP

12 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İddiaya göre akıllı telefonda Xclupse 550 GPU ve Exynos 1680 işlemcisi bulunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A56 5G'de bir adet 2.9 GHz Cortex-A720, üç adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti.

Galaxy A57'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön yüzeyde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A56'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 27 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy A57 5G'nin ise 30 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Samsung Galaxy A57 5G'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Galaxy A serisinin diğer modelleri Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Galaxy A56 5G, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü.