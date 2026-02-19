OPPO'dan 100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

OPPO Find X9s'in global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X9s'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Akıllı telefon ayrıca dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

Globalde OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Ana Kamera: 50 MP Sony LYT-700

50 MP Sony LYT-700 Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön kamera: 32 MP

32 MP Batarya : 7.025 mAh

: 7.025 mAh Hızlı Şarj: 100W

İddiaya göre OPPO Find X9s'in ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Find X8s modelinde ise 6,32 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı bulunuyor.

Akıllı telefonda Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X9'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 9500 tercih edilmişti.

Find X9s'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilecek. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Telefon 7025 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Bu sayede telefonu sık sık şarj etmeye gerke kalmayacak. OPPO'nun yeni amiral gemisi ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryalı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

OPPO Find X9s'in Global Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

Akıllı telefonun 2026 yılının ikinci çeyreğinde global pazarda tanıtılacağı söyleniyor. Yani Find X9s nisan, mayıs veya hazıran ayında duyurulabilir. Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok modeli Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Find X9s'in de Türkiye'ye satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.