Samsung'dan Uygun Fiyatlı Modele Android 16 / One UI 8 Güncellemesi!

Samsung, One UI 8 güncellemesi için adeta mesaiye kaldı. Android 16 tabanlı yeni yazılımı cihazlarına ulaştırmak isteyen şirket, şu sıralar birçok modelde testler yapıyor. Gelen son bilgilere göre ise bu kez bütçe dostu bir model için çalışmalar başladı. İşte One UI 8 testlerine dahil edilen o cihaz…

Samsung Galaxy A73, Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Alacak

Çeşitli yenilikler ve performans iyileştirmeleriyle gelecek One UI 8, artık Samsung Galaxy A73 için de test edilmeye başladı. Kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlayan güncelleme, yenilenmiş arayüz düzeni, daha akıcı animasyonlar, gelişmiş çoklu görev yetenekleri ve güvenlik tarafında yapılan önemli optimizasyonlarla öne çıkacak.

Ayrıca Samsung, bu güncellemeyle birlikte yazılımın hızını ve genel sistem kararlılığını da artırmayı hedefliyor. Şirketin yaptığı optimizasyonların kullanıcı deneyimine nasıl yansıyacağını ise önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Alacak Modeller

Galaxy S25 serisi – One UI 8 güncellemesi Eylül 2025’te geliyor

– One UI 8 güncellemesi Eylül 2025’te geliyor Ekim–Aralık 2025 döneminde gelecekler: Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE Galaxy S22 serisi Galaxy Z Fold/Flip 6, Fold/Flip 5, Fold/Flip 4 Galaxy A serisi: A55, A35, A73, A56, A54, A53, A36, A34, A25, A24, A16, A15, A06, A17 Galaxy Tab serisi: Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, Tab S9 serisi, Tab S8 serisi



