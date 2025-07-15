Samsung Gaza Bastı: İki Modele Daha One UI 8!
Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, şimdi de katlanabilir Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için yolda. İşte ayrıntılar...
Samsung, yeni arayüz yazılımı One UI 8 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Koreli teknoloji devi, kısa süre önce Galaxy A55 ve Galaxy S24 FE modelleri için test sürecini başlatmıştı. Şimdi ise şirket, iki katlanabilir modeli için de Android 16 tabanlı One UI 8 testlerine start verdi.
Samsung Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4 İçin Android 16 Tabanlı One UI 8 Yolda
2022'de piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4, Samsung’un sunucularında One UI 8 sürümüyle birlikte ortaya çıktı. Bu da her iki cihaz için güncelleme geliştirme sürecinin resmen başladığını gösteriyor. Ancak yeni yazılımın ne zaman yayınlanacağına dair şu an için net bir bilgi bulunmuyor.
One UI 8 Güncellemesi Alacak Modeller
Galaxy Tabletler
- Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra
- Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
Galaxy S Serisi
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S25 Edge, S25, S25+, S25 Ultra
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