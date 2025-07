Samsung Gaza Bastı: İki Modele Daha One UI 8!

Samsung, yeni arayüz yazılımı One UI 8 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Koreli teknoloji devi, kısa süre önce Galaxy A55 ve Galaxy S24 FE modelleri için test sürecini başlatmıştı. Şimdi ise şirket, iki katlanabilir modeli için de Android 16 tabanlı One UI 8 testlerine start verdi.

Samsung Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4 İçin Android 16 Tabanlı One UI 8 Yolda

2022'de piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4, Samsung’un sunucularında One UI 8 sürümüyle birlikte ortaya çıktı. Bu da her iki cihaz için güncelleme geliştirme sürecinin resmen başladığını gösteriyor. Ancak yeni yazılımın ne zaman yayınlanacağına dair şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

One UI 8 Güncellemesi Alacak Modeller

Galaxy Tabletler

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy S Serisi

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S25 Edge, S25, S25+, S25 Ultra

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.