Samsung 2026'da 400 Milyon Eski Cihazı Güncelleyecek: Ama Sandığınız Güncelleme Değil

Yapay zeka teknolojileri adeta bir salgın gibi yayılmaya devam ediyor. Neredeyse her ürün ve her hizmette karşımıza çıkan AI kelimesi, hiçbir işe yaramadığı alanlarda bile adeta bize zorla dayatılıyor. Ne yazık ki bu doğrultuda hareket eden şirketlerden biri de Samsung.

Bildiğiniz üzere Galaxy AI, halihazırda şirketin tüm güncel akıllı telefonlarında karşımıza çıkıyor. Ancak Samsung'un üst düzey yöneticilerinden Roh Tae-moon'a göre bu yeterli değil. Şirket, 2026 yılına kadar Galaxy AI kullanan cihaz sayısını 800'e çıkarmak istiyor.

Samsung, Her Şeye Yapay Zeka

2026, Samsung için yapay zeka yılı olacak. Samsung'un gelecek planları hakkında konuşan Roh Tae-moon, yapay zeka destekli cihaz sayısını hızlıca artıracaklarını açıkladı. Aslında bu strateji yeni değil. Şirketin halihazırda 400 adeta Galaxy AI destekleyen cihazı var.

Ancak önümüzdeki aydan itibaren agresif bir güncelleme politikaları benimseyecek. Bu doğrultuda sadece en güncel modeller değil, donanımı yeterli olan tüm ürünler Galaxy AI güncellemesi alacak.

Şirket akıllı telefonların yanı sıra tabletler, televizyonlar ve buzdolaplarına da Galaxy AI özellikleri kazandıracak. Google'ın Gemini altyapısını kullanan Galaxy AI, fotoğraf düzenleme başta olmak üzere pek çok farklı alanda kullanıcılar için işleri kolaylaştırıyor.

Ancak kullanıcılar, yapay zeka teknolojilerini hala bir satın alma nedeni olarak görmüyor. Pek çok kişi satın alım esnasında daha büyük bir batarya, daha iyi kamera ve daha güçlü işlemci gibi özellikleri ön planda tutuyor. Ancak akıllı telefon üreticileri bu gerçeği görmek istemiyor.