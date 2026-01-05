Bu Xiaomi Telefonların Güncelleme Desteği Bitiyor! Tarih Verildi

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi hızlı bir şekilde yayılmaya devam bazı modeller için ise yolun sonu görünüyor. Bu yıl içerisinde toplam 19 adet Xiaomi, POCO ve Redmi model yazılım desteğini kaybedecek. Bununla birlikte söz konusu cihazlar belirtilen tarihlerden itibaren güncelleme almayacak.

Güncelleme Desteği Bitecek Xiaomi Modelleri ve Tarihleri

Xiaomi 12 Pro: Mart 2026 Xiaomi 12: Mart 2026 Xiaomi 12T: Ekim 2026 Xiaomi 12T Pro: Ekim 2026 Xiaomi 12 Lite: Temmuz 2026 Xiaomi Pad 6: Temmuz 2026

Güncelleme Desteği Bitecek Redmi Modelleri ve Tarihleri

Güncelleme Desteği Bitecek POCO Modelleri ve Tarihleri

POCO F5: Mayıs 2026 POCO C65: Kasım 2026 POCO X5 Pro: Şubat 2026 POCO F5 Pro: Mayıs 2026

Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun güncelleme desteği 2026 yılının mart ayında sona erecek. Xiaomi 12 Lite ise 2026 yılının temmuz ayından itibaren artık güncelleme almayacak. 120W hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun yazılım desteği 2026 yılının ekim ayında bitecek.

Güçlü işlemciye ve dev bataryaya sahip olan Xiaomi Pad 6'nın güncelleme desteği 2026 yılının temmuz ayında sona erecek. Redmi Note 12 5G, Redmi 12C, Redmi A2 ve Redmi A2+'ın güncelleme desteği 2026 yılının mart ayında bitecek. Redmi Note 12 Pro'nun 2026 yılının nisan ayında, Redmi 13C'nin ise 2026 yılının kasım ayında yazılım desteği sonlandırılacak.

Uygun fiyatlı Android tabletler arasında yer alan Redmi Pad SE, Redmi Pad SE 8.7 ve Redmi Pad SE 8.7 4G'nin güncelleme desteği 2026 yılının ağustos ayında sona erecek. Listede POCO telefonlar da bulunuyor. POCO F5 ve F5 Pro'nun yazılım güncelleği 2026 yılının mayıs ayında sonlandırılacak.

Gücünü MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi Helio G85'ten alan POCO C65'nin 2026 yılının kasım ayında, Qualcomm'un Snapdragon 778G isimli sekiz çekirdekli işlemcisine sahip olan POCO X5 Pro'nun ise 2026 yılının şubat ayında güncelleme desteği bitecek. Listede yer alan bu modeller, belirtilen tarihlerden itibaren artık güncelleme almayacak.