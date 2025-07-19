Samsung'un AI Destekli Kulaklığı Çok Kullanışlı Bir Özellikle Gelecek

Samsung, kablosuz kulaklık pazarındaki rekabeti bir üst seviyeye taşıyacak yeni modeli Galaxy Buds 3 FE için çalışıyor. Açılımı "Fan Edition" olan seri, uygun fiyat ve performansıyla dikkat çekiyor. Seriye yeni eklenecek olan Galaxy Buds 3 FE ise sadece bir müzik dinleme aracı olmaktan fazlası.

Tasarım açısından selefine benziyor olsa da donanım konusunda farkını koyan kulaklığın özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Veya kablolu bir kulaklık satın almak istiyor ancak nelere dikkat etmeniz gerektiğinden emin olamıyorsanız, "kablosuz kulaklık satın alma rehberi"ni inceleyebilirsiniz.

Galaxy Buds 3 FE Özellikleri

Galaxy Buds 3 FE, bu kez silikon uçlu kulak içi yapısıyla geliyor. Görünüşte küçük bir detay gibi dursa da bu tasarım değişikliği, özellikle gürültü engelleme (ANC) performansında önemli bir fark yaratacak. Zira bu modelin öne çıkan özelliği, gürültü engelliyor olması. Zira önceki model Galaxy Buds 3, açık uçlu bir yapıya sahip olmasından ötürü pasif yalıtımı doğru şekilde gerçekleştiremiyordu. Buds 3 FE ise kullanıcıyı çevresel seslerden büyük ölçüde yalıtacak gibi görünüyor.

Galaxy Buds 3 FE beklenen özellikler:

Ses izolasyonu

Yapay zekâ destekli çeviri

Sesli asistan

Bluetooth 5.4 desteği

Ambient modu

6 saatlik kullanım (kutuyla toplam 30 saate kadar)

Galaxy Buds 3 FE Kablosuz Kulaklık Çıkış Tarihi

Galaxy Buds 3 FE'nin, 2025 sonbaharında Galaxy S25 FE ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Fiyatlandırmanın ise 99 ila 129 dolar arasında olması öngörülüyor. Güncel dolar kuruyla 4000-5250 TL arasında bir fiyata tekabül ediyor.