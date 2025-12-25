Samsung'un AirPods Pro 3'e Rakip Olacak Yeni Kulaklıkları Yolda

Samsung, Apple'ın AirPods Pro 3 hamlesine cevap vermeye hazırlanıyor. İddialara göre şubat ayında Galaxy S26 serisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanan şirket, bununla birlikte Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro'yu da tanıtacak. Yeni kulaklıklar özellikle pil ömrü konusunda daha başarılı olacak.

Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro, FCC Sertifikasını Aldı

Samsung Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro, FCC veritabanında göründü. Bu durum şirketin ABD'li yetkililerden onay aldığını ve kulaklığın yakında satışa çıkacağını işaret eden bir süreç. Aslında Samsung bu tarz sertifikaları Türkiye dahil pek çok farklı ülkede alıyor.

Ancak FCC gibi bazı kurumlar diğerlerine göre daha şeffaf çalıştıkları için ipuçlarını yakalamak daha kolay oluyor. Samsung'un aldığı sertifika, Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro'ya dair pek çok teknik detay içeriyor. Ancak bu detayların çoğu aşırı teknik konular.

Bizi ilgilendiren en önemli özellik ise her bir kulaklığın 57 mAh batarya ile geleceği. Kıyaslayacak olursak 2024'te tanıtılan Galaxy Buds 3 Pro'daki her bir kulaklık 48 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahipti. Bu da Buds 4 modellerinin daha uzun bir pil ömrü sunacağını gösteriyor.

Samsung, 2025'te sadece uygun fiyatlı Galaxy Buds 3 FE modeliyle karşımıza çıktı. Aradan geçen neredeyse iki yıllık zamanı da göz önüne alacak olursak, kullanıcıların Samsung Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro'dan beklentilerinin yüksel olacağını söyleyebiliriz.

Bildiğiniz üzere Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 17 serisi ile blrlikte yeni AirPods Pro 3 modelini de tanıttı. Şirketin yeni kulaklığı özellikle aktif gürültü engelleme (ANC) ve ses kalitesinde rakipsiz olarak piyasaya çıktı. Samsung'un özellikle Galaxy Buds 4 Pro ile bunu değişitrmesi bekleniyor.