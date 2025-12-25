Xiaomi, 2025 Bitmeden HyperOS 3 Güncellemesi Alacak 25 Cihazı Açıkladı
Xiaomi, 2025 bitmeden 25 model için HyperOS 3 güncellemesi yayınlayacak. Ortaya çıkan bilgilere göre söz konusu modellerin güncelleme sürümleri hazır.
Xiaomi, 2026'ya girmeden önce Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak telefon ve tablet modellerini açıkladı. 25 farklı modelin bulunduğu listede Xiaomi, POCO ve Redmi'ye ait çeşitli cihazlar bulunuyor. İşte o modeller!
2026 Gelmeden HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri
HyperOSUpdates verilerine göre Xiaomi yıl bitmeden 25 modele daha Android tabanlı HyperOS 3 güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor. Şirket önümüzdeki saatler içerisinde güncellemeyi yayınlayacak ve farklı bölgelerde kademeli olarak indirmeye sunacak.
İşte HyperOS 3 güncellemesi için "yayınlanmaya hazır" olduğu belirtilen cihazların listesi:
Xiaomi
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
Redmi
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K60
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 15
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 14C / Redmi A3 Pro
- Redmi A4
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad SE 4G
POCO
- POCO F6
- POCO F5 Pro
- POCO X6 Neo
- POCO M7 Pro 5G
- POCO M7 5G
- POCO M7 4G
- POCO M6 Pro 4G
- POCO C75
- POCO Pad M1
Yayınlanan listede Xiaomi, Redmi ve POCO'ya ait pek çok farklı model bulunuyor. Ancak belirtmekte fayda var ki bu telefonların hepsi Android 16 almayacak. Bazıları donanımlarına bağlı olarak Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümüne geçecek.
Belirtmekte fayda var ki Android akıllı telefon üreticileri söz konusu yazılım güncellemesi olduğunda hala Apple'ın oldukça geriisnde. Bu nedenle güncelleme tüm dünyada aynı anda yayınlanmayacak. Bunun yerine farklı bölgeler farklı tarihlerde alacak.
Mesela geleneksel olarak Çin'deki modeller güncellemeyi ilk alanlar olacak. Sonraısnda ise farklı ülke ve bölgelere süre gelecek. Türkiye genelde güncelleme yayınlandıktan 2-4 hafta sonra programa dahil edilir. Bu nedenle bizdeki modellerin güncellenmesi Ocak 2026'da gerçekleşebilir.