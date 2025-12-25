Xiaomi, 2025 Bitmeden HyperOS 3 Güncellemesi Alacak 25 Cihazı Açıkladı

Xiaomi, 2026'ya girmeden önce Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak telefon ve tablet modellerini açıkladı. 25 farklı modelin bulunduğu listede Xiaomi, POCO ve Redmi'ye ait çeşitli cihazlar bulunuyor. İşte o modeller!

2026 Gelmeden HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri

HyperOSUpdates verilerine göre Xiaomi yıl bitmeden 25 modele daha Android tabanlı HyperOS 3 güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor. Şirket önümüzdeki saatler içerisinde güncellemeyi yayınlayacak ve farklı bölgelerde kademeli olarak indirmeye sunacak.

İşte HyperOS 3 güncellemesi için "yayınlanmaya hazır" olduğu belirtilen cihazların listesi:

Xiaomi

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi

Redmi K60 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 15

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 14C / Redmi A3 Pro

Redmi A4

Redmi Pad Pro

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2

Redmi Pad SE 4G

POCO

POCO F6

POCO F5 Pro

POCO X6 Neo

POCO M7 Pro 5G

POCO M7 5G

POCO M7 4G

POCO M6 Pro 4G

POCO C75

POCO Pad M1

Yayınlanan listede Xiaomi, Redmi ve POCO'ya ait pek çok farklı model bulunuyor. Ancak belirtmekte fayda var ki bu telefonların hepsi Android 16 almayacak. Bazıları donanımlarına bağlı olarak Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümüne geçecek.

Belirtmekte fayda var ki Android akıllı telefon üreticileri söz konusu yazılım güncellemesi olduğunda hala Apple'ın oldukça geriisnde. Bu nedenle güncelleme tüm dünyada aynı anda yayınlanmayacak. Bunun yerine farklı bölgeler farklı tarihlerde alacak.

Mesela geleneksel olarak Çin'deki modeller güncellemeyi ilk alanlar olacak. Sonraısnda ise farklı ülke ve bölgelere süre gelecek. Türkiye genelde güncelleme yayınlandıktan 2-4 hafta sonra programa dahil edilir. Bu nedenle bizdeki modellerin güncellenmesi Ocak 2026'da gerçekleşebilir.