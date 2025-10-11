Galaxy Buds 4 Tasarımı Sızdırıldı! İşte Yeni Kulaklık

Samsung’un yakında tanıtılması beklenen Galaxy Buds 4 modelinde tasarım değişikliğine gidebileceğine dair yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Kulaklığın tasarımı Samsung’un One UI 8.5 sürümündeki simge dosyaları arasında fark edildi ve bu da önceki modele göre biraz farklı bir görünüm sergiliyor.

Samsung Galaxy Buds 4 Tasarımı One UI 8.5’te Görüldü

Haberde, sistem yazılımında “list_ic_earbuds_buds4” adlı bir ikon dosyasının bulunduğu belirtiliyor. Bu dosya, Samsung’un genellikle cihaz bağlantı menüsünde kulaklıkları göstermek için kullandığı ikonlardan biri; dolayısıyla yeni ürünün tasarımını tanıtımdan önce ele verme ihtimali yüksek.

Buna göre, Galaxy Buds 4 yine saplı (stem-style) tasarımı koruyacak ancak Samsung’un Galaxy Buds 3’teki keskin, üçgen hatlardan uzaklaşarak daha yumuşak hatlara sahip bir forma geçtiği görülüyor. Yeni kulaklıkların daha akıcı ve yuvarlatılmış bir tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyor.

Haberde ayrıca Buds 3 ve Buds 4 ikonlarının yan yana karşılaştırıldığı da belirtiliyor. Samsung’dan Galaxy Buds 4’ün çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu sızıntı, tasarım değişikliklerinin neredeyse tamamlandığını gösteriyor.

Buds 3’ün bu yılın başında tanıtıldığı düşünülürse, şirketin yeni modeli muhtemelen 2026’nın başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya sürmesi bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy Buds 3 her bir kulaklıkta 11 mm sürücü ve üç mikrofon barındırıyor.

Bu mikrofonlar hem ses alımı hem de aktif gürültü engelleme (ANC) için ortam sesini analiz ediyor. Ayrıca kulaklıklarda Galaxy AI özellikleri de bulunuyor; örneğin Interpreter (çevirmen) modu bunlardan biri. Her bir kulaklıkta 48 mAh, şarj kutusunda ise 515 mAh batarya yer alıyor. Bu da ANC kapalıyken 6 saate kadar tek kullanımlık, 30 saate kadar toplam oynatma süresi sağlıyor.