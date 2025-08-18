Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy Buds 3 FE Tanıtıldı

Samsung, kablosuz kulaklık ailesine bir yeni üye daha ekledi. Uygun fiyatlı ve aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip Galaxy Buds 3 FE tanıtıldı. Peki şirketin yeni kulaklığı Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro'ya kıyasla nasıl farklar sunuyor? İşte Galaxy Buds 3 FE özellikleri ve fiyatı.

Galaxy Buds 3 FE Tanıtıldı

Samsung Galaxy Buds 3 FE, geliştirilmiş ses kalitesi ve aktif gürültü önleme teknolojisiyle dikkat çekiyor. Daha büyük hoparlörler sayesinde güçlü bas ve net tiz sesleri sunan kulaklıklar, günlük kullanımda arka plan gürültüsünü etkili şekilde engelliyor.

Samsung'un makine öğrenmesi destekli Crystal Clear Call teknolojisi, aramalarda sesinizi trafik veya kalabalık gürültüsünden ayırarak net iletişim sağlıyor. Yeni tasarımda mikrofonlar ağza daha yakın konumlandırılarak ses kalitesi artırıldı. Kulaklıkların kontrolü de oldukça pratik hale getirildi.

Müziği duraklatmak veya oynatmak için sapı sıkıştırmak, ses seviyesini ayarlamak için kaydırma hareketi yapmak yeterli oluyor. Auto Switch özelliği, telefon, tablet veya Galaxy Book arasında otomatik geçiş yaparak cihazlar arası bağlantıyı kolaylaştırıyor.

Pil ömrü konusunda da tatmin edici performans sunan Galaxy Buds 3 FE, aktif gürültü önleme açıkken 6 saate kadar kullanım sağlıyor. ANC kapalıyken şarj kutusunu dahil ederek toplam 30 saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor. Samsung'un Galaxy AI teknolojisi de kulaklıklara entegre edildi.

Kullanıcılar Google Gemini'ya hızlı erişim sağlayabiliyor ve Interpreter özelliğiyle canlı aramaları anında çevirebiliyor. Galaxy Buds 3 FE, 4 Eylül'de siyah ve gri renk seçenekleriyle 149,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyat TL'ye çevirildiğinde yaklaşık 6 bin TL yapıyor. Ancak Samsung ülkemizde yerel fiyatlandırma uyguluyor.

Örneğin standart Galaxy Buds 3, ABD'de 179 dolar yani yaklaşık 7 bin 300 TL. Ancak söz konusu model ülkemizde 5 bin 500 TL'ye satılıyor. Yani Buds 3 FE'nin de bundan daha ucuz olacağını varsayabiliriz.