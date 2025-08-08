Samsung Telefonlar Fotoğraf Makinelerini Unutturacak

Samsung, akıllı telefon pazarındaki yapay zekâ yarışına yeni bir soluk getirerek liderliğini pekiştirdi. Şimdilik Samsung Galaxy model telefonlara sunulan yapay zekâ destekli Galaxy Enhance-X, One UI 8 güncellemesiyle birlikte yeni ve güçlü özellikler kazandı. Fotoğraflardaki bulanıklıklar veya karedeki estetiği bozan yansıma, fazla ışık gibi detaylar şimdiye kadar kolayca siliniyordu. Artık "Kırp ve Yükselt" özelliği de bulunuyor. Bu araç, Google Pixel'in "Sihirli Silgi" özelliğine benzer şekilde çalışıyor.

Galaxy Enhancer-X Kamera Derinliğiyle Fotoğraf Büyütme Özelliği

Google Pixel'in "Magic Eraser" aracına benzer olarak yapay zekâ desteğiyle fotoğraf kırpma işlemi yapılabilen Galaxy Enhancer-X sayesinde, fotoğrafın bir kısmını kırpıp attığınız zaman, tıpkı profesyonel bir fotoğraf makinesinin yapacağı gibi derinlik algısıyla fotoğraf işleniyor. Böylece fotoğraflardaki görüntü kalitesi hem 5 kata kadar artıyor. Üstelik bu işlem hiçbir detay kaybı olmadan gerçekleştiriliyor.

Galaxy Enhancer-X, "Crop & Upscale" özelliğini One UI 8 güncellemesiyle beraber getirdi. Özellikle fotoğrafçılıkta çığır açan Samsung Galaxy Z Fold serileri ve bu sene kapış kapış giderek satış rekorları kıran Galaxy S25 serisi için biçilmiş kaftan olarak öne çıkıyor.

Eski Fotoğraflara Modern Görünüm Katıyor

Enhancer-X sayesinde sadece yeni çekilenler değil, eskide kalmış fotoğraflar da yeni gibi düzenleniyor. Eğer düşük çözünürlüklü bir fotoğrafınız varsa, yapay zekânın derinlik özelliği sayesinde, kaybolmuş detayları geri getirebiliyor, fotoğrafın kalitesini tek tıklamayla düzelterek modern standartlara uygun hale getirilebiliyor.

Siz Samsung'un bu adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel Magic Eraser özelliğine karşı rakip olabilir mi? Mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başladığını söyleyebilir miyiz? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.