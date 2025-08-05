En Hızlı Büyüyen Telefon Markası Açıklandı: Samsung veya Apple Değil!

Dünyanın en çok satan akıllı telefon markaları listelerinde genelde zirveyi Samsung ya da Apple paylaşır. Ancak 2025’in ikinci çeyreği için açıklanan “en hızlı büyüyen marka” listesi ezber bozdu. Kimsenin aklına gelmeyecek bir isim, bu kez liderliği kaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte ayrıntılar...

Nothing, En Hızlı Büyüyen Telefon Markası Oldu

Teknoloji pazar araştırma şirketi Canalys’in paylaştığı son verilere göre Nothing, yıllık bazda tam yüzde 177 büyüme kaydederek Samsung ve Apple gibi devleri geride bıraktı. Böylece şirket, 2025’in ikinci çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olmayı başardı.

Rapora göre Nothing, bu çeyrekte 1 milyondan fazla telefon satarak kendi rekorunu da kırdı. Bu başarının arkasındaki en büyük etkenlerden biri ise şüphesiz ki dikkat çekici tasarımı ve özellikleriyle öne çıkan Phone (3) modeli.

1 Temmuz’da tanıtılan Nothing Phone (3), gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor. Bu yonga seti amiral gemisi seviyesinde olmasa da Phone (2)’deki 8+ Gen 1’e göre önemli bir performans artışı sağlıyor. Şirket, bu yeni işlemcinin cihazı selefine kıyasla iki kat daha hızlı hale getirdiğini belirtiyor.

Kamera tarafında da iddialı olan cihaz, arka tarafında üç adet 50 MP kameraya yer veriyor. Ön tarafta ise yine 50 MP çözünürlükte ve 4K video kaydı yapabilen bir özçekim kamerası bulunuyor. Son olarak 6.67 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olduğunu da belirtelim. Bu ekran 1.5K çözünürlük ve 4.500 nit tepe parlaklık sunuyor.

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