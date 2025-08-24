Samsung'un İki Yeni Modeli Performans Testinde!

Samsung’un yeni akıllı telefonlarına dair sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Gelen son bilgilere göre marka, çok yakında Galaxy F17 5G ve Galaxy M17 5G modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Merakla beklenen bu iki cihaz, şimdi de Geekbench performans testinde ortaya çıktı.

Samsung Galaxy F17 5G ve M17 5G Geekbench’te Görüldü

Geekbench sonuçlarına göre her iki model de Exynos 1330 işlemci ve 8 GB RAM ile geliyor. Donanım tarafında aynı özelliklere sahip olmalarına rağmen test skorları farklılık gösterdi. Galaxy F17 5G tek çekirdekte 975, çok çekirdekte ise 2.242 puan elde ederken; Galaxy M17 5G tek çekirdekte 762, çok çekirdekte 1.596 puan aldı.

Bu farkın cihazların hâlâ test sürecinde olmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Piyasaya çıktıklarında performans açısından birbirine oldukça yakın sonuçlar vermesi bekleniyor. Ayrıca Samsung’un telefonları benchmark testlerinde denemeye başlaması, geliştirme sürecinin tamamlanmaya yaklaştığını da ortaya koyuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy F17 5G ve Galaxy M17 5G modellerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.